Bandera verde para la inseguridad en una nueva urbanización de City Bell

Un raid delictivo en el barrio Las Nuevas Banderitas de City Bell, que tuvo origen en un plan Procrear, dejó instalado el temor en un sector que no estaba acostumbrado a la inseguridad.
De acuerdo con denuncias formuladas ante este diario, en la tarde del martes al menos tres delincuentes irrumpieron en una vivienda de la zona de las calles 447 y 157.
En esa construcción, cuya puerta estaba abierta, encontraron al dueño, pero el hombre salió corriendo por el fondo a pedir ayuda a los gritos.
En esos pocos instantes en que permanecieron dentro del domicilio, se apoderaron de un celular y de un juego de llaves.
Después intentaron atacar a otro lugareño, al que quisieron sacar del interior de un auto y, cuando observaron que un grupo de personas se había juntado y seguía muy de cerca de sus movimientos, salieron a enfrentarlo.
Demás está decir que esos vecinos corrieron al interior de un domicilio en busca de refugio, por lo que los frustrados asaltantes les efectuaron algunos disparos y uno de ellos terminó con una lesión superficial en un brazo producto del paso de uno de los proyectiles. Tiene 48 años y no necesitó de asistencia médica.
El hecho puso al desnudo que la ola delictiva les llega a todos, por lo que ahora en el barrio se tomarán más precauciones.
Las cámaras de seguridad son ahora la herramienta que usarán los investigadores para identificar a los autores del golpe.
