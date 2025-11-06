Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

Opinión

Una vez más, vinieron sorpresas

Una vez más, vinieron sorpresas

Augusto Milano

6 de Noviembre de 2025 | 01:51
Edición impresa

eleconomista.com.ar

La palabra sorpresa es, sin duda, la más utilizada en los análisis políticos postelectorales de los últimos tiempos. Sorprendió el triunfo de Milei en 2023. Sorprendió en mayo de este año la contundente derrota del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Sorprendió luego la magnitud del triunfo del peronismo en Buenos Aires en las elecciones provinciales del 7 de septiembre. Y ahora sorprendió la dimensión del triunfo de La Libertad Avanza.

Los números sobre la imagen del gobierno, y las sucesivas derrotas que había sufrido en las elecciones provinciales, no permitían suponer que obtendría casi 41% a nivel nacional. Ese porcentaje solía corresponderse con administraciones con una evaluación pública mucho mejor al momento de las elecciones legislativas.

Es decir, que hoy los electorados cambian rápidamente, sus posiciones mutan a una velocidad que no son percibidas con precisión ni por las encuestas ni por los analistas políticos. Muchos de ellos atados a lecturas convencionales en tiempos en los que los comportamientos sociales son distintos.

Hay una aprendizaje democrático y los votantes ajustan sus prioridades que pueden ser diferentes según se trate de elecciones nacionales o locales.

De todos los resultados del domingo 26/10, sin lugar a dudas el que más sorprendió fue el de la provincia de Buenos Aires. LLA venía de perder por 14 puntos y se suponía que achicaría la diferencia, pero pocos pensaban que la revertiría. Ese resultado fue la base para que el oficialismo logrará un porcentaje tan alto a nivel nacional.

LE PUEDE INTERESAR

Pánico en EE UU por el costo de la salud

LE PUEDE INTERESAR

Enojos de la gente y los pasos que debe dar la política

¿Qué explica este resultado? No hay una única razón. En momentos de angustia económica para muchos sectores, su comportamiento electoral puede derivar hacia el voto castigo al Gobierno, pero también procurar evitar incorporar una incertidumbre mayor que agrave aún más su situación.

Por otra parte, algunos aspectos del mensaje de Milei —la confrontación con “la casta”, cierto antiestatismo— mantienen un apoyo importante en la sociedad argentina.

Sin lugar a dudas, el gran ganador de la elección fue el gobierno: La Libertad Avanza, se impuso fuera de toda discusión. El peronismo, en cambio, tuvo resultados mixtos.

Le fue peor de lo esperado en varios distritos y perdió, aunque por poco, la provincia de Buenos Aires. De todas formas, sigue siendo la fuerza que más claramente se perfila como la contracara del mileísmo, dado que el resto de las alternativas quedaron desdibujadas.

En particular, Provincias Unidas sufrió derrotas en casi todos sus distritos que gobierna a pesar de la buena imagen de sus gobernadores. Solo ganó Valdés en Corrientes, que se incorporó más tarde a ese espacio luego de que no lograse un acuerdo con LLA por la candidatura a gobernador de la provincia. Schiaretti, su figura más conocida a nivel nacional y con mayor trayectoria no logró imponerse en Córdoba, y Pullaro tuvo una elección muy mala en Santa Fe que estuvo muy lejos de un escenario de tercios. De todas maneras, PU tendrá una representación parlamentaria en condiciones de inclinar la balanza en algunas votaciones reñidas. Claro que eso será así en la medida en que el espacio se mantenga unido en el Congreso.

Un nuevo escenario

Todo esto deja un nuevo escenario de reconfiguración del sistema político argentino. La Libertad Avanza se consolida como fuerza dominante, con representación parlamentaria suficiente para impulsar su agenda para lo que solo necesitará acuerdos muy acotados. En cambio, las fuerzas tradicionales —el PRO, la UCR y algunas expresiones provinciales— han quedado profundamente debilitadas.

Se abre, así, una nueva etapa en la política argentina.

“Hoy los electorados cambian. Sus posiciones mutan a una velocidad que no es percibida con precisión”

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez: a qué viene y cómo será su estadía

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
+ Leidas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina

Los bancos sin atención presencial en la Región

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria

La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
Últimas noticias de Opinión

Otra vez las aguas inundan la llanura fértil de la Provincia

Pánico en EE UU por el costo de la salud

Enojos de la gente y los pasos que debe dar la política

Lo importante del proyecto de reforma laboral
Información General
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
Deportes
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina
El Pincha se prepara para otro duelo crucial
El Lobo puso primera luego del gran triunfo
A todo o nada: ¿qué se jugarán Boca y River el domingo?
Policiales
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Bandera verde para la inseguridad en una nueva urbanización de City Bell
Abuso infantil: pidieron 50 años de prisión para el profesor de básquet
Llega la hora de la verdad para el “Demonio” García
Fijan fecha del nuevo debate por la muerte de Maradona
Espectáculos
Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado
Johnny Depp en La Plata
Marta González sigue luchando y vuelve con una comedia “esperanzadora”
“Isa Kremer, la voz del pueblo”: el idish vuelve a escucharse en la Ciudad
Jennifer Lawrence: “para ser actor o actriz les aconsejo tener hijos”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla