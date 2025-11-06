De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

En el Normal 2, la jornada de clase ayer fue de reclamo y protesta por la situación de violencia que llegó al punto de lo intolerable el martes por la mañana cuando un adolescente -alumno de la escuela, con “formato flexible”- ingresó minutos después de las 8 por la puerta principal de la Escuela Normal 2 (diagonal 78 entre 4 y 5) y desencadenó un infierno.

Según relató una preceptora y una madre de la comunidad educativa, nadie le preguntó “¿qué haces acá?” o le advirtió “andá a tu casa que vamos a llamar a tus padres”. Según contaron en esa comunicad educativa, la puerta delantera estaba abierta -“como siempre”- con una única barrera a superar: los auxiliares.

Cerca de las 9, el adolescente que conocía a los estudiantes de los últimos años, comenzó a “armar quilombo”, describió Mónica (preceptora y compañera de la mujer agredida), un día después, entre lágrimas, en la puerta de la escuela y ante un racimo de micrófonos. Y agregó: “Cerca de las 8.40 y al ver a este estudiante, mandé al grupo de WhatsApp de autoridades: ‘¿Están esperando una tragedia?’ Pero lo ignoraron”.

La tensión continuó escalando por la mañana y, alrededor de las 11.40, finalmente el joven tomó un palo de escoba y atacó a un estudiante del último año. En la embestida, la integridad de una preceptora se puso en riesgo: en un intento por detener la pelea, cayó al suelo y se lastimó la cabeza, recibiendo la sutura de tres puntos en la frente.

Por elegir otro inicio, se podría apuntar a las amenazas que habitan y circulan en redes sociales. Otro origen podría encallarse en la profundidad del término violencia que empantanan a las instituciones educativas de la Región.

Las preguntas a posteriori son, ¿entonces, qué hacemos? ¿Cómo debe intervenir la Dirección General de Cultura y Educación que a su cargo tiene miles de escuelas bonaerenses? ¿Cómo se cuida a directivos, docentes, estudiantes? ¿Y la responsabilidad? ¿Es de la escuela, de los adultos, de una sociedad violenta? Además, ¿cómo se sanciona a un adolescente que golpea a otro con un palo? De nuevo, entonces la incógnita: ¿qué hacemos?

corte de calle y comunicado

Ayer por la mañana, los estudiantes asistieron a la escuela pero no se sentaron en el aula, sino que -a modo de protesta- cortaron la calle y realizaron una “sentada en el asfalto”.

Asimismo, del núcleo hermético de las autoridades de la institución poco se supo. Una madre del colegio contó ayer a EL DIA: “A los chicos le dijeron que no pasaban falta pero yo no mandé a mi hija por miedo a su seguridad”, y añadió: “Hoy hicieron charlas de reflexión. No sé que tanto sirven”.

Además, expresó: “A nosotros los padres, los preceptores, nos dijeron que sólo fueron unos inspectores a hablar con los directivos”, y sumó: “Nos dijeron que el jueves va a seguir todo igual”.

En tanto, una fuente del Consejo Escolar local esclareció ayer: “La Jefatura Distrital y Regional están trabajando y acompañando a las autoridades de la Escuela, garantizando por un lado la seguridad y preservación después de la agresión sufrida, y por otro lado mediando colectivamente el abordaje de estos incidentes”.

Entre el mediodía y la tarde de ayer, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense emitió un comunicado. Entre las resoluciones, se expresó: “Se resolvió que a partir del día de la fecha el joven responsable de iniciar la agresión dejará de ser alumno de la escuela. La Jefatura Distrital de La Plata citará a sus adultos responsables para encontrar otra escuela del distrito a los efectos de continuar su trayectoria educativa”.

Además, informó: “Se instruyó una investigación interna para dilucidar las causas de por qué se incumplieron medidas previas con respecto al estudiante en cuestión; se convocó a los adultos responsables del mismo. Se actuó conforme al protocolo provincial de intervención”.

¿Y la preceptora agredida? “Está mejor. Vino a trabajar. Clases hubieron y seguirán habiendo”, detalló la fuente del Consejo, aunque desde el sindicato de docentes corrigieron: “Está con ART en su casa”.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Suteba) también se presentó ayer por la mañana en el edificio de diagonal 78.

Ana Rainoldi, secretaria gremial, detalló en diálogo con este diario: “Lo que planteamos es el abordaje integral. Las escuelas no puede abordar la problemática en soledad. Lo cierto es que todos los recursos que tenemos hoy, terminan siendo insuficientes. Necesitamos que los trabajadores sean parte de la solución también”.

Asimismo, manifestó que desde Suteba exigieron a la Jefatura Regional y Distrital tres jornadas de reflexión: “Una entre docentes; otra docentes y los pibes; una última de docentes, pibes y comunidad”, indicó.

“Cuando hablamos con los preceptores, ellos mismos nos contaron que están haciendo circular una nota de jornada de reflexión para charlar entre ellos. Lo cierto es que es vital el diálogo”, aseveró Ana y concluyó: “Mañana nos vamos a reunir con las autoridades de las jefaturas. Esperamos que nos den una respuesta sobre las jornadas que estamos pidiendo”.

Antes había amonestaciones, sanciones y ahora los chicos pueden hacer lo que quieran. Yo estudié para enseñar, no para rezar que no me pase nada”

Mónica Preceptora de la Escuela Normal 2