Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

La Ciudad |El día después

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Tras la agresión en el patio del colegio, estudiantes realizaron una sentada en la calle. La preceptora lastimada “está en shock”. Educación confirmó el traslado del agresor y los docentes piden una intervención profunda

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

estudiantes de la institución realizaron una jornada de protesta / el dia

6 de Noviembre de 2025 | 02:04
Edición impresa

En el Normal 2, la jornada de clase ayer fue de reclamo y protesta por la situación de violencia que llegó al punto de lo intolerable el martes por la mañana cuando un adolescente -alumno de la escuela, con “formato flexible”- ingresó minutos después de las 8 por la puerta principal de la Escuela Normal 2 (diagonal 78 entre 4 y 5) y desencadenó un infierno.

Según relató una preceptora y una madre de la comunidad educativa, nadie le preguntó “¿qué haces acá?” o le advirtió “andá a tu casa que vamos a llamar a tus padres”. Según contaron en esa comunicad educativa, la puerta delantera estaba abierta -“como siempre”- con una única barrera a superar: los auxiliares.

Cerca de las 9, el adolescente que conocía a los estudiantes de los últimos años, comenzó a “armar quilombo”, describió Mónica (preceptora y compañera de la mujer agredida), un día después, entre lágrimas, en la puerta de la escuela y ante un racimo de micrófonos. Y agregó: “Cerca de las 8.40 y al ver a este estudiante, mandé al grupo de WhatsApp de autoridades: ‘¿Están esperando una tragedia?’ Pero lo ignoraron”.

La tensión continuó escalando por la mañana y, alrededor de las 11.40, finalmente el joven tomó un palo de escoba y atacó a un estudiante del último año. En la embestida, la integridad de una preceptora se puso en riesgo: en un intento por detener la pelea, cayó al suelo y se lastimó la cabeza, recibiendo la sutura de tres puntos en la frente.

Por elegir otro inicio, se podría apuntar a las amenazas que habitan y circulan en redes sociales. Otro origen podría encallarse en la profundidad del término violencia que empantanan a las instituciones educativas de la Región.

Las preguntas a posteriori son, ¿entonces, qué hacemos? ¿Cómo debe intervenir la Dirección General de Cultura y Educación que a su cargo tiene miles de escuelas bonaerenses? ¿Cómo se cuida a directivos, docentes, estudiantes? ¿Y la responsabilidad? ¿Es de la escuela, de los adultos, de una sociedad violenta? Además, ¿cómo se sanciona a un adolescente que golpea a otro con un palo? De nuevo, entonces la incógnita: ¿qué hacemos?

LE PUEDE INTERESAR

De los talleres a las pistas: estudiantes de Berisso buscan hacer historia con su auto eléctrico

LE PUEDE INTERESAR

Una empresa podría adquirir Acerías Berisso

corte de calle y comunicado

Ayer por la mañana, los estudiantes asistieron a la escuela pero no se sentaron en el aula, sino que -a modo de protesta- cortaron la calle y realizaron una “sentada en el asfalto”.

Asimismo, del núcleo hermético de las autoridades de la institución poco se supo. Una madre del colegio contó ayer a EL DIA: “A los chicos le dijeron que no pasaban falta pero yo no mandé a mi hija por miedo a su seguridad”, y añadió: “Hoy hicieron charlas de reflexión. No sé que tanto sirven”.

Además, expresó: “A nosotros los padres, los preceptores, nos dijeron que sólo fueron unos inspectores a hablar con los directivos”, y sumó: “Nos dijeron que el jueves va a seguir todo igual”.

En tanto, una fuente del Consejo Escolar local esclareció ayer: “La Jefatura Distrital y Regional están trabajando y acompañando a las autoridades de la Escuela, garantizando por un lado la seguridad y preservación después de la agresión sufrida, y por otro lado mediando colectivamente el abordaje de estos incidentes”.

Entre el mediodía y la tarde de ayer, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense emitió un comunicado. Entre las resoluciones, se expresó: “Se resolvió que a partir del día de la fecha el joven responsable de iniciar la agresión dejará de ser alumno de la escuela. La Jefatura Distrital de La Plata citará a sus adultos responsables para encontrar otra escuela del distrito a los efectos de continuar su trayectoria educativa”.

Además, informó: “Se instruyó una investigación interna para dilucidar las causas de por qué se incumplieron medidas previas con respecto al estudiante en cuestión; se convocó a los adultos responsables del mismo. Se actuó conforme al protocolo provincial de intervención”.

¿Y la preceptora agredida? “Está mejor. Vino a trabajar. Clases hubieron y seguirán habiendo”, detalló la fuente del Consejo, aunque desde el sindicato de docentes corrigieron: “Está con ART en su casa”.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Suteba) también se presentó ayer por la mañana en el edificio de diagonal 78.

Ana Rainoldi, secretaria gremial, detalló en diálogo con este diario: “Lo que planteamos es el abordaje integral. Las escuelas no puede abordar la problemática en soledad. Lo cierto es que todos los recursos que tenemos hoy, terminan siendo insuficientes. Necesitamos que los trabajadores sean parte de la solución también”.

Asimismo, manifestó que desde Suteba exigieron a la Jefatura Regional y Distrital tres jornadas de reflexión: “Una entre docentes; otra docentes y los pibes; una última de docentes, pibes y comunidad”, indicó.

“Cuando hablamos con los preceptores, ellos mismos nos contaron que están haciendo circular una nota de jornada de reflexión para charlar entre ellos. Lo cierto es que es vital el diálogo”, aseveró Ana y concluyó: “Mañana nos vamos a reunir con las autoridades de las jefaturas. Esperamos que nos den una respuesta sobre las jornadas que estamos pidiendo”.

Antes había amonestaciones, sanciones y ahora los chicos pueden hacer lo que quieran. Yo estudié para enseñar, no para rezar que no me pase nada”

Mónica Preceptora de la Escuela Normal 2

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

estudiantes de la institución realizaron una jornada de protesta / el dia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez: a qué viene y cómo será su estadía

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
+ Leidas

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina

Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner

Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027

Los bancos sin atención presencial en la Región

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria
Últimas noticias de La Ciudad

Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense

La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras

De los talleres a las pistas: estudiantes de Berisso buscan hacer historia con su auto eléctrico

Una empresa podría adquirir Acerías Berisso
Policiales
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Bandera verde para la inseguridad en una nueva urbanización de City Bell
Abuso infantil: pidieron 50 años de prisión para el profesor de básquet
Llega la hora de la verdad para el “Demonio” García
Fijan fecha del nuevo debate por la muerte de Maradona
Espectáculos
Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado
Johnny Depp en La Plata
Marta González sigue luchando y vuelve con una comedia “esperanzadora”
“Isa Kremer, la voz del pueblo”: el idish vuelve a escucharse en la Ciudad
Jennifer Lawrence: “para ser actor o actriz les aconsejo tener hijos”
Información General
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
Deportes
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Mendoza está de fiesta: la Lepra ganó la Copa Argentina
El Pincha se prepara para otro duelo crucial
El Lobo puso primera luego del gran triunfo
A todo o nada: ¿qué se jugarán Boca y River el domingo?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla