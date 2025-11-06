Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En la provincia

No pagarán Inmobiliario 19 distritos inundados

6 de Noviembre de 2025 | 01:39
En medio de un escenario marcado por fuertes inundaciones y daños productivos en distintas zonas rurales de la Provincia, el gobierno bonaerense anunció una nueva batería de medidas para acompañar al sector agropecuario. ARBA confirmó que durante 2025 se otorgaron beneficios de exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 municipios que registraron severa afectación en su capacidad productiva.

La iniciativa se inscribe dentro del programa de asistencia impulsado por la administración de Axel Kicillof para mitigar el impacto de las contingencias climáticas en la producción agropecuaria, un reclamo recurrente de productores y entidades rurales. Los beneficios alcanzan a explotaciones con más del 50% de afectación y contemplan exenciones impositivas, prórrogas en los pagos y reprogramación de obligaciones crediticias con el Banco Provincia.

Los distritos alcanzados hasta el momento son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen. La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario bonaerense, que integra representantes del Estado provincial y entidades rurales, analiza la documentación presentada por los productores y aprueba las declaraciones correspondientes.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, remarcó que la medida está orientada exclusivamente a quienes tienen a la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y quedaron comprometidos por inundaciones o sequías. “Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal”.

 

