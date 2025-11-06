DNI, SUBE, y otros trámites en Altos de San Lorenzo

Hoy de 9 a 13 se podrán realizar trámites por el DNI, la tarjeta SUBE, inscribirse al boleto estudiantil, recibir asesoramiento jurídico y acceder a más servicios en Altos de San Lorenzo.

Las actividades se realizarán en el marco del programa “Nos vemos en el barrio”, de la Municipalidad. La iniciativa también incluye vacunación antirrábica y una posta de salud con vacunación de calendario en la esquina de 78 y 19.

Quienes se acerquen al lugar podrán cortarse el pelo de forma gratuita de la mano de la Fundación Argentina de Barberos Solidarios, además de recibir orientación vocacional y asesoramiento en personería jurídica, para inquilinos y vinculada a regularización dominial.

Por otro lado, se instalarán puestos de asistencia y escucha en materia de violencia de género y se brindará atención sobre defensa del consumidor, promoción de derechos de personas migrantes y uso medicinal y terapéutico de cannabis.

Los vecinos podrán recorrer la Feria de la Economía Popular, participar de actividades de promoción del reciclado y de armado de huertas comunitarias.