DNI, SUBE, y otros trámites en Altos de San Lorenzo

Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Arranca otro juicio por corrupción, con una grave acusación contra Cristina Kirchner
De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors por penales
Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias
Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027
Mauricio Macri no se siente cómodo en el lugar que lo coloca el Presidente
La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
De los talleres a las pistas: estudiantes de Berisso buscan hacer historia con su auto eléctrico
Otra vez las aguas inundan la llanura fértil de la Provincia
El Rotary de Los Hornos se suma a la lucha por la erradicación de la Polio
Sembrando terror en Abasto: pesadilla para una familia de agricultores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hoy de 9 a 13 se podrán realizar trámites por el DNI, la tarjeta SUBE, inscribirse al boleto estudiantil, recibir asesoramiento jurídico y acceder a más servicios en Altos de San Lorenzo.
Las actividades se realizarán en el marco del programa “Nos vemos en el barrio”, de la Municipalidad. La iniciativa también incluye vacunación antirrábica y una posta de salud con vacunación de calendario en la esquina de 78 y 19.
Quienes se acerquen al lugar podrán cortarse el pelo de forma gratuita de la mano de la Fundación Argentina de Barberos Solidarios, además de recibir orientación vocacional y asesoramiento en personería jurídica, para inquilinos y vinculada a regularización dominial.
Por otro lado, se instalarán puestos de asistencia y escucha en materia de violencia de género y se brindará atención sobre defensa del consumidor, promoción de derechos de personas migrantes y uso medicinal y terapéutico de cannabis.
Los vecinos podrán recorrer la Feria de la Economía Popular, participar de actividades de promoción del reciclado y de armado de huertas comunitarias.
LE PUEDE INTERESAR
Los bancos sin atención presencial en la Región
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: peña, taller y baile
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí