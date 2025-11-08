El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, afirmó que se sintió “bastante lento”, tras los cambios que sufrió su auto para la clasificación del Gran Premio de Brasil, donde largará décimo octavo.

Este sábado, en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo, el pilarense afirmó: “Cuando cambías el chasis, hay un par de cosas que hay que revisar y hoy no fuimos rápido como quisiera. Una pena, fue un día duro para el equipo pero muy agradecido de que hayan puesto el auto en la pista”.

Colapinto quedó eliminado en Q1 y largará 18° en el GP de Brasil

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) — El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una decepcionante actuación en la clasificación del Gran Premio de Brasil, este sábado, quedó eliminado en Q1 y largará desde el 18° lugar de la grilla.

Colapinto, quien había tenido una carrera sprint para el olvido, ya que debió abandonar por un fuerte choque, registró un tiempo de 1:10,632 y quedó a 976 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren).

La Q1 de la clasificación tuvo una gran sorpresa, ya que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó 16° y se empieza a despedir de la lucha por el título. Los otros eliminados en la primera tanda clasificatoria fueron Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber).

Norris arrasó y largará desde la pole position:

El británico y puntero del campeonato, Lando Norris (McLaren) sigue intratable y arrasó para quedarse con la pole position.

Norris, que viene de ganar el GP de México para tomar el liderazgo en el campeonato, registró un tiempo de 1:09,511 y le sacó 174 milésimas al italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

En la segunda fila largarán el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren), quienes consiguieron el tercer y cuarto puesto, respectivamente. Por su parte, el compañero de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, tuvo una gran actuación y largará noveno.

Norris se impuso en la carrera sprint y estiró la ventaja en el campeonato:

Más temprano se había llevado a cabo la carrera sprint, en la que el británico Lando Norris dominó de principio a fin para quedarse con el triunfo y estirar la ventaja a nueve puntos sobre Piastri, quien abandonó por un choque en la séptima vuelta.

El podio lo habían completado los pilotos de Mercedes, el italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell, quienes terminaron segundo y tercero respectivamente, mientras que Verstappen cruzó la bandera a cuadros en el cuarto lugar.

Uno de los destacados de la carrera sprint fue Gasly, quuen sobre el final superó al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para quedar octavo y sumar un punto.

Colapinto, por su parte, abandonó por un fuerte choque a la salida de la “S de Senna”, solo unos segundos después y en el mismo lugar donde se despistaron Piastri y el alemán Nico Hulkenberg.

.Así largarán en el GP de Brasil:

1- Lando Norris (McLaren)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Isack Hadjar (Racing Bulls)

6- George Russell (Mercedes)

7- Liam Lawson (Racing Bulls)

8- Oliver Bearman (Haas)

9- Pierre Gasly (Alpine)

10- Nico Hulkenberg (Sauber)

11- Fernando Alonso (Aston Martin)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Lewis Hamilton (Ferrari)

14- Lance Stroll (Aston Martin)

15- Carlos Sainz Jr. (Williams)

16- Max Verstappen (Red Bull)

17- Esteban Ocon (Haas)

18- Franco Colapinto (Alpine)

19- Yuki Tsunoda (Red Bull)

20- Gabriel Bortoleto (Sauber)