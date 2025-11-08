"Qué cocine mal y listo": escándalo en MasterChef con Eugenia Tobal que se quiere ir y no la dejan

"En cualquier momento prende fuego la cocina". Siguen las polémicas en el reality culinario Master Chef Celebrity. La actriz Eugenia Tobal estaría con ganas de irse y la producción del programa insignia de Telefe no le querría aceptar la renuncia.

Según contaron en el programa de chimentos Intrusos en el Espectáculo, no le aceptaron la renuncia a la Tobal y, la única manera de irse, es cocinando mal para que el jurado la elimine (solamente pueden irse los que lo acordaron previamente por contrato).

La polémica se instala por el trato desigual que recibe la actriz a diferencia de otros participante, incluso en esta misma edición, como fue el caso del ex futbolista Maxi López, por nombrar solamente uno. Aunque se sabe que el caso de Maxi no fue de sorpresa sino que la escueta participación del ex de Wanda Nara habría estado arreglada de antemano.