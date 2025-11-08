Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Esa carita! Cami Homs filtró la primera imagen del bebé que espera con José Sosa

¡Esa carita! Cami Homs filtró la primera imagen del bebé que espera con José Sosa
8 de Noviembre de 2025 | 18:28

Camila Homs atraviesa un embarazo pleno y no duda en compartir cada momento con sus seguidores. A poco de convertirse en mamá junto a José Sosa, la modelo conmovió al mostrar en redes la ecografía de su beba y su tierna reacción al verla por primera vez.

En sus historias de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, Cami publicó una foto del control médico y escribió con ternura: “Porfi, esa carita”. En la imagen se la ve recostada sobre la camilla mientras una profesional le realiza el estudio, y en la pantalla aparece el rostro de su hija, Aitana, ya con los rasgos bien definidos.

La modelo cursa el séptimo mes de embarazo y, según contó, todo avanza con total normalidad. Si bien la llegada de Aitana está prevista para enero, tanto Camila como el futbolista viven con enorme emoción la cuenta regresiva para tenerla en brazos.

