VIDEO. El momento exacto del robo en la casa de la concejal de La Plata Florencia Barcia

1 de Diciembre de 2025 | 19:33

La exsenadora bonaerense del PRO y actual concejala libertaria de La Plata, Florencia Barcia, tuvo este lunes la noticia de que la vivienda de su madre fue desvalijada por dos malhechores.

Como informó desde temprano EL DIA, el hecho tuvo lugar en la vivienda ubicada en calle 36 entre 1 y 2, en pleno Barrio Norte de la capital bonaerense. Allí, a metros de Plaza Alsina, los ladrones se quedaron con una gran cantidad de dinero y demás objetos de valor.

Según trascendió, durante las primeras horas de la noche los dos delincuentes barretearon las ventanas de la casa mientras Barcia y su madre se encontraban en la cocina. Como ambas no escucharon ningún ruido, los desconocidos lograron acceder a los dormitorios y llevarse el botín.

Las dueñas de la casa recién se enteraron cuando se dirigieron a sus habitaciones, las cuales encontraron sumamente desordenadas. Actualmente no se sabe con certeza el monto que se llevaron los ladrones.

