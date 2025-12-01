Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |SIGUE EL ESCÁNDALO

“3 a 0”: Milei vs. Tapia Otro ataque al mandamás del fútbol

Con un enigmático mensaje, el presidente celebró en las redes sociales el triunfo de Estudiantes y algo más. Pero el Gobierno no piensa avanzar en la intervención de la AFA

“3 a 0”: Milei vs. Tapia Otro ataque al mandamás del fútbol

Presidente Javier Milei

1 de Diciembre de 2025 | 01:30
Edición impresa

El enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia , lejos de menguar, parece haber escalado a un nuevo y explosivo capítulo.

La relación, marcada por una profunda desconfianza y diferencias ideológicas sobre el modelo del fútbol nacional, transita sus horas de máxima tensión, con pronósticos que apuntan a una continuidad del conflicto.

La pulsada política se trasladó recientemente a las redes sociales, el campo de batalla predilecto del Presidente. Tras la victoria en Santiago del Estero de Estudiantes de La Plata, el mandatario publicó un enigmático “3-0. 1° X/Twitter 2° Tribunas 3° Cancha” , interpretado como una celebración de su supuesta “victoria” ante la conducción de la AFA en la disputa pública.

Para Milei, “Chiqui” Tapia perdió por goleada la discusión pública en las redes sociales.

Además recordó los insultos que recibió en multitudinarios recitales.

Este mensaje se sumó a una serie de gestos de apoyo de Milei hacia Estudiantes y el sector del fútbol que se muestra abierto a debatir las SAD, mientras que desde la AFA evitan responder de forma directa, aunque Tapia ha reiterado su intención de mantenerse en el cargo: “Me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran” , lanzó desafiante.

INVESTIGACIÓN, O INTERVENCIÓN

Pese a la escalada retórica y la tensión, fuentes cercanas al Gobierno han dejado trascender en las últimas horas que, por ahora, no está en los planos la intervención directa de la AFA . Sin embargo, esto no implica un cese de las hostilidades, al menos con el mandamás del fútbol.

La cautela pasa porque la FIFA puede sancionar a la AFA, y por ende a la selección argentina de fútbol en un año mundialista, si interpreta que el Gobierno de turno está interfiriendo políticamente en la asociación.

El periodista Gonzalo Bonadeo sostuvo que la intervención de una federación nacional solo es viable cuando existen pruebas sólidas de corrupción o irregularidades. Sin embargo, remarcó que en el caso argentino ese escenario es prácticamente imposible debido a los intereses globales que giran alrededor de la Selección y de su capitán, Lionel Messi.

El cuidado de esos detalles a los que FIFA no descuida -ya hubo un apoyo-, y el peso político de Tapia desde Conmebol, es probable que el Gobierno prefiera la cautela y busque el momento oportuno para ir contra la AFA.

Eso no quita que el gobierno libertario siga de cerca dos causas judiciales que involucran a Maximiliano Ariel Vallejo, el titular de Sur Finanzas, cercano a Tapia. Pero también analizaría impulsar una investigación sobre la transparencia de la AFA, y contra el propio Tapia si detectan irregularidades. Ahí sí tendría una base para intervenir la entidad rectora del fútbol argentino.

En el Frente Legislativo, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich , quien asumirá como senadora, anticipó su intención de investigar la transparencia de la entidad madre del fútbol, ​abriendo quizás un potencial frente de conflicto en el Congreso. En el peronismo Chiqui Tapia tiene fuertes vínculos.

La relación se encamina a un 2026 de choque permanente.

El Gobierno mantendrá su presión por las SAD y la transparencia, utilizando la arena pública y la política para cuestionar la administración de Tapia, quien, respaldado por la mayoría de los dirigentes y la buena relación con figuras clave como Lionel Messi -quien se habría bajado del sorteo del Mundial el próximo viernes en Estados Unidos-, parece dispuesto a resistir con firmeza.

Lo cierto es que el fútbol argentino, la pasión de multitudes, se ha convertido en un campo de batalla político-ideológico con un incierto final.

 

