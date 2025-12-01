¡Atención! Cuatro barrios de La Plata sin agua o baja presión por mantenimiento de perforaciones de Absa
Los datos surgen de un informe elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que reveló los valores términos que prevé para desde diciembre y hasta febrero en todo el país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que desde diciembre y hasta febrero gran parte de la Argentina experimentará valores térmicos superiores a los normales. Y dentro de la provincia de Buenos Aires, la franja de municipios de norte a sur y lindantes a La Pampa serán los que más sufrirán el calor y la escasez de lluvias.
Si bien la mayoría de las miradas apuntan a la Costa Atlántica argentina por la llegada de las vacaciones, son alrededor de 30 partidos y un tercio del territorio bonaerense los que tendrán el termómetro con temperaturas superiores a lo habitual en esta época del año.
De acuerdo al informe, los municipios en los que se espera que el calor sea más intenso son General Villegas, Ameghino, Pinto, Alem, Lincoln, Tejedor, Rivadavia, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Hipólito Hirigoyen, Bolívar, Daireaux, Tres Lomas, Salliqueló, Alsina, Guaminí, La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Pringles, Dorrego, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Rosales, Villarino, Patagones, Tres Arroyos, San Cayetano y Necochea.
El resto de la provincia, en tanto, todo indica que existe hasta un 45% de probabilidad de que los valores térmicos sean superiores a lo habitual, según el reciente Pronóstico Climático Trimestral del SMN. En ese sentido, entran las localidades costeras como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar, entre otras.
En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que la Costa Atlántica permanecerá en un escenario de normalidad, con una cantidad de días de lluvia prevista para enero y febrero que coincide con el promedio histórico, el cual supera ligeramente los 100 milímetros mensuales.
Sin embargo, existe una mayor probabilidad de menores precipitaciones en los municipios en donde se esperan las temperaturas más altas. Justamente varias localidades de esta región atravesaron este año fuertes inundaciones.
Frente a la ola de calor, el Ministerio de Salud de la Nación emite las siguientes recomendaciones dirigidas a toda la población y, en especial, a los grupos de riesgo, como niños y adultos mayores:
- Hidratarse, sin esperar a sentir sed, con más frecuencia que lo habitual.
- En caso de estar amamantando, hacerlo más seguido.
- No realizar actividad física intensa.
- Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas.
- Solicitar atención médica en caso de tener alguno de estos síntomas: temperatura corporal mayor a 39°C, náuseas o vómitos, mareos o desmayos, sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, piel muy seca, dolor de estómago y de cabeza.
