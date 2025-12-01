¿Lo sabías? Teté Coustarot reveló que vendía gaseosas en la cancha de Estudiantes antes de ser famosa

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Sin dudas, de Teté Coustarot hay datos de su vida que son conocidos. Su gran amistad con Susana Giménez, los té de los domingos en casa de Mirtha Legrand, su infancia en General Roca y haber ganado el concurso Miss Siete Días en Mar del Plata, un punto de partida que le cambió para siempre la vida.
Lo que no se sabe tanto es cuál fue su primer trabajo, una ocupación muy alejada del mundo de las pasarelas que sucedió en nuestra ciudad.
Hija de una maestra que la llevaba a las clases con ella, Teté fue una niña atenta, curiosa y estimulada que terminó el secundario con quince años y medio, pero ese logro además le habilitó un título de docente.
Allí, como el mundo del conocimiento le gustaba y la atraía, decidió mudarse a la ciudad de la Plata para estudiar periodismo. “Me gustaba mucho estudiar. O sea, no sé si estudiar, porque en primer grado no estudias, pero me gustaba eso de recibir conocimiento, aplicarlo y todo.”, contó Teté.
Así, en la ciudad de las diagonales, Teté consiguió su primer y original trabajo. Fue en en el Pincha, y resultó ser tan sorprendente como rendidor.
Lo cierto es que, Teté repartía bebidas en el palco oficial de Estudiantes de La Plata.
Según recordó esa tarea le permitió ganar en dos días lo que su padre le enviaba para que ella pudiera vivir todo el mes.
Con el tiempo, Teté se convirtió en una de las modelos más famosas y valoradas, dónde además fue conductora de diversos ciclos televisivos con gran éxito.
Finalmente, Teté reveló que “Nunca tuve representante, nunca tuve nada de todo eso. No llego a un lugar y tengo secretaria, representante”, lo que descubre a una verdadera mujer empoderada.
