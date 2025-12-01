Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Wanda Nara mostró cómo avanza su nueva casa, las imágenes de la obra 

1 de Diciembre de 2025 | 08:34

De a poco, su sueño parece que va tomando forma. Wanda Nara había contado que la está construyendo de cero para plasmar todo lo que quiere y cumplir los deseos de sus hijos.

Así, según las imágenes, el interior está bastante avanzado y ya están empezando a encargar del parque con la pileta y la nueva vegetación.

Seguidamente, en otra de las fotos, se ve la vista desde la casa que da directamente al Delta. Wanda Nara había contado que quiere que su casa de directo al agua para tener su propio muelle y viajar a Uruguay, donde también tiene una nueva mansión. "Mi proyecto", escribió la conductora junto a las imágenes de su hogar.

Wanda, también, había adelantado que no tendrá vecinos porque Martín Migueles habría comprado los terrenos cercanos.

Finalmente, vale destacar que, su casa contará con cuatro vestidores para toda su ropa, zapatos y carteras, que tiene planeado recuperar. Sus hijos tendrán una habitación cada uno, más una para cada novia e invitados. Sin dudas, será una mansión gigante, a la que pudo acceder poniendo su casa de Santa Bárbara como parte de pago.

