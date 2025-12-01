La chicana que le salió mal a Central Córdoba

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Las altas temperaturas de Santiago del Estero no fueron lo único que calentó la noche en el Madre de Ciudades: en el entretiempo del partido sonó por los parlantes del estadio la “Marcha de Malvinas”, un hecho inusual que pareció ser una chicana contra Juan Sebastián Verón.
Si bien la estadía del Pincha no venía siendo la más cómoda - calor extremo, apagón en el hotel y denuncias de “maltrato” de la Policía hacia los hinchas - al encuentro parecia faltarle un condimento extra. Tras un primer tiempo sin goles, el episodio del entretiempo no solo llamó la atención sino que además desbordó lo estrictamente deportivo.
Mientras sonaba la marcha, un sector de la platea comenzó a gritar “vendepatria”, apuntando directamente a Juan Sebastián Verón. Las acusaciones - que suelen circular en redes sociales desde sectores enfrentados con el dirigente - esta vez no quedaron en el murmullo digital: fueron amplificadas desde las tribunas, en un contexto que muchos interpretaron como una clara provocación.
En los primeros minutos, algunos imaginaron que podía tratarse de un homenaje vinculado a la presencia del técnico local, Omar De Felippe, excombatiente de Malvinas. Pero la hipótesis se desmoronó rápidamente: la iniciativa habría surgido desde la organización del club santiagueño, una “gracia” que, según trascendió, podría incluso ser analizada por el Tribunal de Disciplina de la AFA.
Lo cierto es que el episodio difícilmente pueda leerse de forma aislada. La relación entre Verón y la AFA atraviesa semanas de fuertes tensiones, luego de cruces públicos y privados que expusieron sus diferencias con Claudio “Chiqui” Tapia. En ese marco, muchos interpretaron lo ocurrido como parte de un clima político más amplio, en el que los gestos simbólicos también juegan su partido.
Por su parte, ni Estudiantes, ni Central Córdoba realizaron declaraciones oficiales, lo que alimentó aún más las sospechas de que se trató de una decisión deliberada y no de un error de rutina.
