Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |CONTRA VERÓN

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

Omar De felipe

1 de Diciembre de 2025 | 00:54
Edición impresa

Las altas temperaturas de Santiago del Estero no fueron lo único que calentó la noche en el Madre de Ciudades: en el entretiempo del partido sonó por los parlantes del estadio la “Marcha de Malvinas”, un hecho inusual que pareció ser una chicana contra Juan Sebastián Verón.

Si bien la estadía del Pincha no venía siendo la más cómoda - calor extremo, apagón en el hotel y denuncias de “maltrato” de la Policía hacia los hinchas - al encuentro parecia faltarle un condimento extra. Tras un primer tiempo sin goles, el episodio del entretiempo no solo llamó la atención sino que además desbordó lo estrictamente deportivo.

Mientras sonaba la marcha, un sector de la platea comenzó a gritar “vendepatria”, apuntando directamente a Juan Sebastián Verón. Las acusaciones - que suelen circular en redes sociales desde sectores enfrentados con el dirigente - esta vez no quedaron en el murmullo digital: fueron amplificadas desde las tribunas, en un contexto que muchos interpretaron como una clara provocación.

En los primeros minutos, algunos imaginaron que podía tratarse de un homenaje vinculado a la presencia del técnico local, Omar De Felippe, excombatiente de Malvinas. Pero la hipótesis se desmoronó rápidamente: la iniciativa habría surgido desde la organización del club santiagueño, una “gracia” que, según trascendió, podría incluso ser analizada por el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Lo cierto es que el episodio difícilmente pueda leerse de forma aislada. La relación entre Verón y la AFA atraviesa semanas de fuertes tensiones, luego de cruces públicos y privados que expusieron sus diferencias con Claudio “Chiqui” Tapia. En ese marco, muchos interpretaron lo ocurrido como parte de un clima político más amplio, en el que los gestos simbólicos también juegan su partido.

Por su parte, ni Estudiantes, ni Central Córdoba realizaron declaraciones oficiales, lo que alimentó aún más las sospechas de que se trató de una decisión deliberada y no de un error de rutina.

LE PUEDE INTERESAR

A semifinales: Boca sufrió, pero sigue firme

LE PUEDE INTERESAR

El Xeneize espera rival entre Racing o Tigre

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Puntapié inicial para el traspaso del gobierno

Lo que proyecta gastar River en incorporaciones

Estudiantes: este equipo ya dejó una marca

Venezuela pide ayuda a la OPEP para frenar la “agresión” de EE UU

Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
Últimas noticias de Deportes

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico

Puntapié inicial para el traspaso del gobierno

El León recarga energías antes de volver al trabajo

El beso, el próximo rival y Verón en el Country
Espectáculos
¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez
Películas, charlas y Birri: el Festival de Cine Argentino celebra su tercera edición
Sabina se despidió de los escenarios
“Somos algo”: el guiño de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson
“Con mi familia no”: Cvitanich se enojó con su ex, Chechu Bonelli, y salió al cruce
Policiales
Heridas que no cierran: cuádruple crimen: nuevo capítulo judicial
Le cruzaron el auto y le apuntaron para robarle
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos
Política y Economía
“3 a 0”: Milei vs. Tapia Otro ataque al mandamás del fútbol
La pelota no se mancha, pero la AFA...
En Diputados, LLA insiste con la primera minoría
La Justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
La venta de autos 0km se desplomó en noviembre
La Ciudad
“No llego a diciembre”: cómo hacer frente a la carga emocional de fin de año
Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
Aumentó la carne y está “planchado” el consumo
Emotivo homenaje para el artista “Lumpen Bola”
Farmacéuticos hicieron un llamado a vacunarse y destacaron su protección

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla