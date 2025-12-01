Le cruzaron el auto y le apuntaron para robarle

Le robaron el auto cuando entraba a su casa en 531 entre 11 y 12 / Web

Tolosa volvió a quedar en alerta tras un violento asalto ocurrido en la madrugada de ayer, cuando un vecino fue sorprendido por al menos dos delincuentes armados mientras intentaba ingresar su auto al garaje de su vivienda. El dramático episodio, que se suma a una seguidilla de hechos en la zona, reavivó las advertencias de los frentistas, que piden extremar la atención y llamar al 911 ante cualquier situación sospechosa.

Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 3.30 en una vivienda de la zona de 531 entre 11 y 12. Nicolás, de 49 años, regresaba en su Kia Cerato gris cuando, al accionar el portón y disminuir la velocidad para ingresar, fue embestido de manera sorpresiva por otro auto también de color oscuro. De ese vehículo descendió un hombre armado, que se ubicó del lado del conductor y apuntó directamente al vecino. Al mismo tiempo, bajó del auto agresor quien manejaba, gritando que saliera del rodado.

Ante la amenaza, la víctima se arrojó al piso. Desde allí vio cómo uno de los ladrones se subió a su vehículo y el otro volvió al coche con el que habían provocado la colisión. Ambos escaparon por calle 531 en dirección descendente y se perdieron en la oscuridad en cuestión de segundos.

El damnificado no sufrió golpes, pero sí un gran temor por la situación vivida. Aportó imágenes de las cámaras de seguridad de su domicilio al personal policial. Según su relato, no hubo testigos directos del hecho.

TEMOR VECINAL

El episodio generó preocupación en el barrio. Poco después, los grupos vecinales comenzaron a circular mensajes que dan cuenta de situaciones previas que podrían estar vinculadas a tareas de inteligencia delictiva. “Atención vecinos, estemos atentos y llamemos en forma inmediata al 911”, advierte uno de los avisos que se compartió.

A eso se sumó el testimonio de una frentista que contó haber visto, el día anterior al robo, a una pareja tomando fotos de distintas viviendas. “Venían caminando por 116 desde 530. Iban mirando casas, llegaron a la nuestra y volvieron por donde vinieron. No sé si serán vecinos o alguien los conoce. Es para que estén atentos”, escribió en el grupo de WhatsApp vecinal.

La secuencia reforzó el clima de preocupación en Tolosa, un barrio que desde hace meses registra robos violentos, entraderas y hechos bajo la misma modalidad: ataques relámpago a vecinos que llegan o salen de sus casas, con autos o motos utilizadas para la fuga.

La policía trabaja ahora con las filmaciones aportadas por la víctima y busca identificar a los delincuentes que participaron del asalto. Mientras tanto, los vecinos de ese sector de La Plata insisten en la misma consigna: estar alertas, avisar a tiempo y no minimizar ningún movimiento extraño en la zona.