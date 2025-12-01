El semillero albirrojo crece: cuatro juveniles de Estudiantes firmaron su primer contrato

Segundo tiempo | Gimnasia sigue venciendo a Barracas 1 a 0 con gol de Manuel Panaro
Segundo tiempo | Gimnasia sigue venciendo a Barracas 1 a 0 con gol de Manuel Panaro
El semillero albirrojo sigue creciendo y, este lunes, cuatro juveniles de Estudiantes firmaron su primer contrato. Pertenecen a la categoría 2005.
“Felicitaciones ¡Vamos los pibes!”, escribieron desde la institución pincharrata acompañado de las fotografías de las firmas. El vínculo contractual se extenderá hasta diciembre de 2027.
Se trata de Tiziano van der Tuin, arquero; Máximo Desábato, defensor; Galo Galarza, mediocampista; y Martín Naser, delantero. La firma fue acompañada por Marcos Angeleri y Agustín Alayes.
De esta manera, Estudiantes sumará una nueva y juvenil variante al plantel profesional, pensando en las competencias que traerá la agenda del 2026.
✍ ¡Los nuevos frutos del semillero albirrojo! Cuatro juveniles categoría 2005 firmaron su primer contrato como futbolistas profesionales hasta diciembre de 2027— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 1, 2025
◾ Tiziano van der Tuin (arquero)
◾ Máximo Desábato (defensor)
◾ Galo Galarza (mediocampista)
◾ Martín Naser… pic.twitter.com/F19Ehdm0Su
