El semillero albirrojo crece: cuatro juveniles de Estudiantes firmaron su primer contrato

1 de Diciembre de 2025 | 16:52

El semillero albirrojo sigue creciendo y, este lunes, cuatro juveniles de Estudiantes firmaron su primer contrato. Pertenecen a la categoría 2005.

“Felicitaciones ¡Vamos los pibes!”, escribieron desde la institución pincharrata acompañado de las fotografías de las firmas. El vínculo contractual se extenderá hasta diciembre de 2027.

Se trata de Tiziano van der Tuin, arquero; Máximo Desábato, defensor; Galo Galarza, mediocampista; y Martín Naser, delantero. La firma fue acompañada por Marcos Angeleri y Agustín Alayes.

De esta manera, Estudiantes sumará una nueva y juvenil variante al plantel profesional, pensando en las competencias que traerá la agenda del 2026.