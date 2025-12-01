Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

Tiempo gris en La Plata: hasta qué hora se esperan lluvias este lunes

Tiempo gris en La Plata: hasta qué hora se esperan lluvias este lunes
1 de Diciembre de 2025 | 07:52

Escuchar esta nota

Las lluvias no aflojan en La Plata y el pronóstico del tiempo para hoy del Servicio Meteorológico Nacional no trae buenas noticias, luego de un fin de semana en donde la tormenta no dio respiro. Es que para este lunes 1ro de diciembre el SMN anticipa una jornada pasada por agua.

Se indica que durante esta mañana se esperan lluvias aisladas y que por la tarde habrá chaparrones. Recién hacia la noche el cielo estará mayormente nublado, con sólo el 10% de chances de precipitaciones.

En tanto que la temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 23 grados. El viento soplará del este y rotará al sudeste, y no superará los 22 kilómetros por hora.

Cómo sigue el tiempo en La Plata, según el SMN

El mal tiempo irá quedando atrás desde mañana ya que se anuncian mejoramientos. Para este martes el SMN indica en su sitio web que comenzará parcialmente nublado y seguirá mayormente nublado, sin posibilidad de nuevas lluvias. El viento llegará del sudeste y rotará al noreste, y la temperatura se ubicará entre los 18 grados y los 23 grados.

Para el miércoles el organismo indica que subirá el termómetro, ya que oscilará entre los 17 grados y los 27 grados. Mientras que el sol comenzará a asomar debido a que se espera cielo ligeramente nublado. En tanto que el jueves estará algo nublado y la máxima llegará a los 28 grados.

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI activa una novedosa promo para Navidad: cómo funcionan los "vouchers"

LE PUEDE INTERESAR

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

“3 a 0”: la pelea Milei vs. Tapia y otro ataque al mandamás del fútbol

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Gimnasia: puntapié inicial para el traspaso del gobierno

Visto y oído: expresidente contento

El León recarga energías antes de volver al trabajo

Con amenaza de paro ya rige la suba del 14,4% en los micros de La Plata: a cuánto se fue el boleto, sección por sección
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI activa una novedosa promo para Navidad: cómo funcionan los "vouchers"

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

“No llego a diciembre”: cómo hacer frente a la carga emocional de fin de año

Con amenaza de paro ya rige la suba del 14,4% en los micros de La Plata: a cuánto se fue el boleto, sección por sección
Deportes
El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV
Gimnasia: puntapié inicial para el traspaso del gobierno
El León recarga energías antes de volver al trabajo
El beso, el próximo rival y Verón en el Country
Estudiantes: este equipo ya dejó una marca
Policiales
Heridas que no cierran: nuevo capítulo judicial del cuádruple crimen de La Loma
Le cruzaron el auto y le apuntaron para robarle
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos
Espectáculos
Wanda Nara no es invitada a la juntadas de MasterChef Celebrity: Emilia Attias confesó los motivos
¿Chau chau adiós? Miranda deslumbró en La Plata y quizás fue la última vez
Películas, charlas y Birri: el Festival de Cine Argentino celebra su tercera edición
Sabina se despidió de los escenarios
“Somos algo”: el guiño de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson
Información General
Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires
Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica
Fentanilo: revelan que se ocultaba su contaminación para vender igual
Casi la mitad de las personas con VIH se entera tarde
Más calor que lo normal en la Costa Atlántica este verano: el pronóstico del SMN

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla