Las lluvias no aflojan en La Plata y el pronóstico del tiempo para hoy del Servicio Meteorológico Nacional no trae buenas noticias, luego de un fin de semana en donde la tormenta no dio respiro. Es que para este lunes 1ro de diciembre el SMN anticipa una jornada pasada por agua.

Se indica que durante esta mañana se esperan lluvias aisladas y que por la tarde habrá chaparrones. Recién hacia la noche el cielo estará mayormente nublado, con sólo el 10% de chances de precipitaciones.

En tanto que la temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 23 grados. El viento soplará del este y rotará al sudeste, y no superará los 22 kilómetros por hora.

Cómo sigue el tiempo en La Plata, según el SMN

El mal tiempo irá quedando atrás desde mañana ya que se anuncian mejoramientos. Para este martes el SMN indica en su sitio web que comenzará parcialmente nublado y seguirá mayormente nublado, sin posibilidad de nuevas lluvias. El viento llegará del sudeste y rotará al noreste, y la temperatura se ubicará entre los 18 grados y los 23 grados.

Para el miércoles el organismo indica que subirá el termómetro, ya que oscilará entre los 17 grados y los 27 grados. Mientras que el sol comenzará a asomar debido a que se espera cielo ligeramente nublado. En tanto que el jueves estará algo nublado y la máxima llegará a los 28 grados.