Entraron a robar a la casa de una concejal de La Plata

Una concejal platense sufrió anoche un robo en su casa de barrio Norte, cuando dos desconocidos barretearon las ventanas de la casa, que dan a la calle. Afortunadamente, ni la edil ni su madre, que estaba en el domicilio, tuvieron contacto con los maleantes y se encuentran físicamente bien.

Se trata de Florencia Barcia, concejal de La Libertad Avanza (LLA), quien se encontraba en la casa de su madre de 36, entre 1 y 2. Según contó ella misma a EL DIA, el episodio ocurrió en las primeras horas de la noche, cuando ambas mujeres se encontraban en la cocina. Fue entonces cuando dos ladrones barretearon las rejas de las ventanas de los dormitorios e ingresaron a la finca.

Las dueñas de casa no escucharon nada y recién descubrieron el robo cuando, tiempo después, se dirigieron a los dormitorios y los encontraron "revueltos".

Al momento, no se conocía el botín que se habrían llevado los ladrones, pero se remarcó que se encuentran analizando las cámaras de video, en el marco de una investigación.