Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires

Flexibilizan el expendio en territorio bonaerense. De qué hora a que hora están habilitados los comercios desde este lunes 1ro de diciembre de 2025

Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires
1 de Diciembre de 2025 | 07:38

Este lunes ya comenzó diciembre y el cambio de mes trajo cambios en el horario para la venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de un dato clave los comercios porque el mismo se extendió y eso permite trabajar con más margen en plena temporada de calor, cuando la demanda crece y el movimiento se estira hasta la noche.

Verano 2026: el nuevo horario de venta de alcohol

El periodo que va del 1 de diciembre al 30 de abril es considerado como la temporada de verano, donde los comercios habilitados podrán vender bebidas alcohólicas entre las 10:00 y las 23:00. Es una franja más amplia que la del resto del año y acompaña el hábito de consumo típico del verano, especialmente en zonas turísticas donde la actividad se extiende hasta más tarde.

Cabe destacar que del 1 de mayo al 30 de noviembre, el horario vuelve a ser el habitual, donde la venta está permitida de de 10:00 a 21:00. Este esquema se mantiene desde que se ajustó la normativa para que los comercios puedan trabajar con horarios más "realistas" según la época del año.

El horario extendido beneficia directamente a los comercios. En muchos municipios turísticos, la mayor parte del movimiento ocurre a la tarde y noche. Poder vender hasta las 23:00 evita que los clientes se apuren a comprar antes de las 21:00 y permite que los comercios operen sin tensión de horario, aprovechando la demanda nocturna del verano.

