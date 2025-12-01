El beso, el próximo rival y Verón en el Country

El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez ofreció una conferencia de prensa muy políticamente correcta porque no se quiso involucrar en el tema que tuvo y tiene atención nacional: la postura del Club en las últimas decisiones de la AFA.

Pero sorprendió y dejó algunas respuestas ocurrentes en una conferencia de prensa que se realizó casi en la medianoche del sábado en el Madre de Ciudades, la misma sasla en donde dos veces antes había celebrado títulos en la Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones del mismo año.

Primero fue consultado por el beso que le dio a su esposa Brenda Bianchi. Es más, ingresó a la sala y antes de sentarse en su lugar pasó entre los colegas y se besó con su pareja. Le preguntaron si en ese beso había descargado las presiones de la última semana y fue contundente: “No, la besé porque la amo. A veces se imaginan mil historias, hoy no le dejaron pasar del otro lado y no pude verla luego del partido. Recién ahora la veo”, dijo con una sonrisa.

Después sobre la presencia de Juan Sebastián Verón en el Country antes del viaje a Santiago del Estero remarcó: “Tampoco hay que hacer tanto ruido. Es el presidente del Club y me parece lo más normal que hable con nosotros. Está siempre solo que ahora tuvo mayor difusión. Nos vino a dar su apoyo antes de que nos vayamos al aeropuerto”.

En el final también le quisieron consultar por el rival que espera o desea para jugar la semifinal. Está claro que uno de ellos es Gimnasia, que lo pondría frente a una samana intensa y cargada de nerviosismo. Pero el Barba no profundizó y dijo que los dos equipos eran muy difíciles, pero que ellos se habían ganado una semana más de trabajo y así lo harán a partir de mañana en el Country.