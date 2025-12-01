Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |EL FINAL DE DOMÍNGUEZ EN SANTIAGO DEL ESTERO

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

El beso de Eduardo Domínguez con su esposa Brenda Bianchi

1 de Diciembre de 2025 | 00:56
Edición impresa

El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez ofreció una conferencia de prensa muy políticamente correcta porque no se quiso involucrar en el tema que tuvo y tiene atención nacional: la postura del Club en las últimas decisiones de la AFA.

Pero sorprendió y dejó algunas respuestas ocurrentes en una conferencia de prensa que se realizó casi en la medianoche del sábado en el Madre de Ciudades, la misma sasla en donde dos veces antes había celebrado títulos en la Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones del mismo año.

Primero fue consultado por el beso que le dio a su esposa Brenda Bianchi. Es más, ingresó a la sala y antes de sentarse en su lugar pasó entre los colegas y se besó con su pareja. Le preguntaron si en ese beso había descargado las presiones de la última semana y fue contundente: “No, la besé porque la amo. A veces se imaginan mil historias, hoy no le dejaron pasar del otro lado y no pude verla luego del partido. Recién ahora la veo”, dijo con una sonrisa.

Después sobre la presencia de Juan Sebastián Verón en el Country antes del viaje a Santiago del Estero remarcó: “Tampoco hay que hacer tanto ruido. Es el presidente del Club y me parece lo más normal que hable con nosotros. Está siempre solo que ahora tuvo mayor difusión. Nos vino a dar su apoyo antes de que nos vayamos al aeropuerto”.

En el final también le quisieron consultar por el rival que espera o desea para jugar la semifinal. Está claro que uno de ellos es Gimnasia, que lo pondría frente a una samana intensa y cargada de nerviosismo. Pero el Barba no profundizó y dijo que los dos equipos eran muy difíciles, pero que ellos se habían ganado una semana más de trabajo y así lo harán a partir de mañana en el Country.

 

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes: este equipo ya dejó una marca

LE PUEDE INTERESAR

La chicana que le salió mal a Central Córdoba
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Puntapié inicial para el traspaso del gobierno

Lo que proyecta gastar River en incorporaciones

Estudiantes: este equipo ya dejó una marca

Venezuela pide ayuda a la OPEP para frenar la “agresión” de EE UU

Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
Últimas noticias de Deportes

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico

Puntapié inicial para el traspaso del gobierno

El León recarga energías antes de volver al trabajo

Estudiantes: este equipo ya dejó una marca
Policiales
Heridas que no cierran: cuádruple crimen: nuevo capítulo judicial
Le cruzaron el auto y le apuntaron para robarle
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos
Espectáculos
¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez
Películas, charlas y Birri: el Festival de Cine Argentino celebra su tercera edición
Sabina se despidió de los escenarios
“Somos algo”: el guiño de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson
“Con mi familia no”: Cvitanich se enojó con su ex, Chechu Bonelli, y salió al cruce
La Ciudad
“No llego a diciembre”: cómo hacer frente a la carga emocional de fin de año
Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
Aumentó la carne y está “planchado” el consumo
Emotivo homenaje para el artista “Lumpen Bola”
Farmacéuticos hicieron un llamado a vacunarse y destacaron su protección
Política y Economía
“3 a 0”: Milei vs. Tapia Otro ataque al mandamás del fútbol
La pelota no se mancha, pero la AFA...
En Diputados, LLA insiste con la primera minoría
La Justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
La venta de autos 0km se desplomó en noviembre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla