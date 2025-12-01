Segundo tiempo | Gimnasia sigue venciendo a Barracas 1 a 0 con gol de Manuel Panaro
Segundo tiempo | Gimnasia sigue venciendo a Barracas 1 a 0 con gol de Manuel Panaro
VIDEO. Habilitado: tras la revisión en el VAR, Panaro puso en ventaja al Lobo
VIVO.- Kicillof habla en conferencia: "No transfieren fondos de seguridad y transporte"
Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio
Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata
Tras retirar los electrodomésticos, reanudan las tareas en el depósito incendiado en La Plata
Revuelo y críticas tras el proyecto para cobrar un impuesto a las flatulencias de las vacas
¡Atención! Cuatro barrios de La Plata sin agua o baja presión por mantenimiento de perforaciones de Absa
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Barracas Central pidió sumar a su equipo femenino a la Divisional C para jugar la Copa Sudamericana
Andy Chango le puso los puntos a Wanda Nara en MasterChef Celebrity
El semillero albirrojo crece: cuatro juveniles de Estudiantes firmaron su primer contrato
El peor momento de Adriana Salgueiro: amenazada, acechada y con un botón antipánico
¿Lo sabías? Teté Coustarot reveló que vendía gaseosas en la cancha de Estudiantes antes de ser famosa
Mañana se realiza una nueva audiencia preliminar en el caso Maradona: las partes tratarán las pruebas
Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos
Tiempo gris en La Plata: hasta qué hora se esperan lluvias este lunes
¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Heridas que no cierran: nuevo capítulo judicial del cuádruple crimen de La Loma
Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires
Tránsito más ágil y modernización: así está quedando la nueva avenida 44
Wanda Nara mostró cómo avanza su nueva casa, las imágenes de la obra
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca Jrs.
El Gobierno modificó el Presupuesto y asignó más recursos para el pago de salarios, programas y deuda
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Barracas Central le solicitó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la inclusión de su equipo de fútbol femenino en la Divisional C, buscando cumplir el requisito de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para disputar torneos internacionales.
Con la conquista de la Copa Sudamericana por parte de Lanús hace una semana, el equipo dirigido por Rubén Darío Insua se clasificó a este certamen continental para la edición del 2026 pero, por una normativa del ente regulador del fútbol sudamericano, no iba a poder disputarlo por no contar con equipos femeninos.
El reglamento forma parte del Sistema de Licencias de Clubes que la Conmebol implementó para elevar los estándares de desarrollo, infraestructura y organización en todo el continente. Entre los puntos obligatorios, la sección de “Desarrollo del Fútbol Femenino” exige que cada institución participante de competencias internacionales posea un plantel femenino en actividad, inscrito en ligas avaladas por su asociación nacional.
Ante esto, Barracas Central emitió un comunicado este lunes comunicándole a sus socias y socias que “en el marco del desarrollo del fútbol femenino que comenzó este año con la incorporación y disputa de los torneos oficiales de Futsal de Primera División y Juveniles, hemos solicitado a la Asociación del Fútbol Argentino la inclusión de nuestro equipo de fútbol 11 para la temporada 2026 en la Divisional C”.
“Asimismo, en cumplimiento de lo requerido por el Reglamento de Licencia de Clubes de CONMEBOL, también pedimos participar en el torneo SUB-19 de la disciplina. De esta manera, Barracas Central cumplirá con todos los requisitos que exige la normativa a fin de poder participar en una copa internacional durante el próximo año” agregó, asegurando que podrá disputar la Copa Sudamericana si la AFA, dirigida por el ex presidente barraqueño Claudio Tapia, aprueba estos requerimientos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí