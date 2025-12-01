Barracas Central pidió sumar a su equipo femenino a la Divisional C para jugar la Copa Sudamericana

Barracas Central le solicitó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la inclusión de su equipo de fútbol femenino en la Divisional C, buscando cumplir el requisito de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para disputar torneos internacionales.

Con la conquista de la Copa Sudamericana por parte de Lanús hace una semana, el equipo dirigido por Rubén Darío Insua se clasificó a este certamen continental para la edición del 2026 pero, por una normativa del ente regulador del fútbol sudamericano, no iba a poder disputarlo por no contar con equipos femeninos.

El reglamento forma parte del Sistema de Licencias de Clubes que la Conmebol implementó para elevar los estándares de desarrollo, infraestructura y organización en todo el continente. Entre los puntos obligatorios, la sección de “Desarrollo del Fútbol Femenino” exige que cada institución participante de competencias internacionales posea un plantel femenino en actividad, inscrito en ligas avaladas por su asociación nacional.

Ante esto, Barracas Central emitió un comunicado este lunes comunicándole a sus socias y socias que “en el marco del desarrollo del fútbol femenino que comenzó este año con la incorporación y disputa de los torneos oficiales de Futsal de Primera División y Juveniles, hemos solicitado a la Asociación del Fútbol Argentino la inclusión de nuestro equipo de fútbol 11 para la temporada 2026 en la Divisional C”.

“Asimismo, en cumplimiento de lo requerido por el Reglamento de Licencia de Clubes de CONMEBOL, también pedimos participar en el torneo SUB-19 de la disciplina. De esta manera, Barracas Central cumplirá con todos los requisitos que exige la normativa a fin de poder participar en una copa internacional durante el próximo año” agregó, asegurando que podrá disputar la Copa Sudamericana si la AFA, dirigida por el ex presidente barraqueño Claudio Tapia, aprueba estos requerimientos.