Espectáculos

“De ella no quiero hablar”: ¿Wanda Nara bajó a La Joaqui de “Los Personajes del Año”?

“De ella no quiero hablar”: ¿Wanda Nara bajó a La Joaqui de “Los Personajes del Año”?
1 de Diciembre de 2025 | 18:20

El conductor de Bondi, Ángel De Brito, contó toda la verdad detrás del rumor de que Wanda Nara habría pedido “bajar” a La Joaqui de la tapa de la revista Gente, que reúne a las figuras más destacadas del año.

“Me comunicaron que mañana hay fiesta de revista Gente, Personajes del Año, como todos los años, y que Wanda había pedido que La Joaqui no esté en la tapa de Gente. Vieron que ya vienen con un tema ahí en MasterChef, del grito, de no sé qué, del grito que no se vio...”, recordó en su ciclo de streaming Ángel Responde (Bondi). El rumor del conflicto entre la empresaria y la cantante fue desmentido por ambas partes. 

De Brito se comunicó directamente con Wanda Nara, una de las protagonistas del supuesto conflicto, quien se encargó de negar rotundamente la información que circuló en las últimas horas. “Yo no pedí eso. Hablé con la revista Gente porque no fue así. Yo no pedí eso, ni nadie de mi entorno pidió que bajen a La Joaqui”, le respondió la conductora de MasterChef a Ángel. 

Según explicó el conductor de LAM, La Joaqui ni siquiera era una de las figuras invitadas para este año, enojado con la “falsa” versión que él se encargó de difundir en su cuenta de Instagram: "Habló con la revista Gente, porque toda esta gente, valga la redundancia, me hace trabajar al cohete. ¿Y qué dicen ellos? Que La Joaqui no estaba invitada este año".

Por su parte, la participante de Masterchef Celebrity fue abordada saliendo de los estudios de Telefe y, al ser consultada por esta supuesta disputa, rogó: "No quiero hablar de Wanda, cuídenme". “Yo siempre soy buena con ustedes, cuídenme, tengo un mal día”, cerró.

 

