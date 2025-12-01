Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Le quieren cobrar un impuesto a las flatulencias de las vacas: "Increíble"

El proyecto de una legisladora kirchnerista que busca cobrar una tasa sobre el gas metano que emiten esos animales fue criticado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP)

1 de Diciembre de 2025 | 12:25

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) cuestionó la iniciativa de crear un impuesto sobre el gas metano que emiten las vacas al señalar que afecta directamente a los que producen y que surge de la desinformación.

En una entrevista radial, el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, sostuvo que la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), por parte de la legisladora Lucía Klug (Unión por la Patria) es “una cosa increíble”.

En este aspecto, reconoció que “es un proyecto que hace unos meses que está pero ha tomado relevancia y vuelo estos últimos días” y criticó que “lo único que se le puede ocurrir a la legislatura bonaerense es gravar cada vez más a los que producen”.

Al compartir que tuvo un diálogo con la legisladora que impulsa la iniciativa, el dirigente agropecuario precisó que “ellos entienden que gravando con una tasa ambiental van a concientizar a los productores a que se esfuercen en que hagan una ganadería más sustentable y de esa manera generar un fondo para la mitigación de la contaminación”. En este sentido, expresó que “lo que creen es que grabando y generando más impuestos algo va a cambiar por una cuestión de intención nomás”.

Asimismo, Kovarsky expuso que la iniciativa carece de sentido ya que “hay falta de sustento porque en el mundo ya ni siquiera se habla de emisión como refiere este proyecto” al puntualizar que “hoy se habla de balance de carbono”. Al respecto, explicó que “el metano de la vaca en 9 a 12 años se disocia en vapor de agua y carbono, que es el sustento fundamental para el pasto y para las plantas para producir oxígeno y materia verde”.

De esta manera, insistió en que “hay un error conceptual de la diferencia de contaminación y emisión” y reveló que “en la ganadería argentina el feedlot es lo que menos se hace”.

En este marco, Kovarsky apuntó que “están poniendo el foco en uno de los sectores que menos emite” y afirmó que “hay una desinformación abismal” por parte de los impulsores del proyecto en todo lo relativo al tema.

