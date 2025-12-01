Piden que se investigue por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de "Chiqui" Tapia
Piden que se investigue por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de "Chiqui" Tapia
¡Atención! Cuatro barrios de La Plata sin agua o baja presión por mantenimiento de perforaciones de Absa
Cambia el horario de atención en los bancos de La Plata: cuándo abren y cierran
Le quieren cobrar un impuesto a las flatulencias de las vacas: "Increíble"
Chiqui Tapia felicitó a Anacleto, nuevo presidente de Gimnasia: "Fue una gran jornada democrática"
El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV
¿Lo sabías? Teté Coustarot reveló que vendía gaseosas en la cancha de Estudiantes antes de ser famosa
Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos
Tiempo gris en La Plata: hasta qué hora se esperan lluvias este lunes
Uno por uno, los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Heridas que no cierran: nuevo capítulo judicial del cuádruple crimen de La Loma
Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires
Tránsito más ágil y modernización: así está quedando la nueva avenida 44
Wanda Nara mostró cómo avanza su nueva casa, las imágenes de la obra
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca Jrs.
El Gobierno modificó el Presupuesto y asignó más recursos para el pago de salarios, programas y deuda
“No llego a diciembre”: cómo hacer frente a la carga emocional de fin de año
Con amenaza de paro ya rige la suba del 14,4% en los micros de La Plata: a cuánto se fue el boleto, sección por sección
Los docentes universitarios advierten que en 2026 no comenzarán las clases
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica
Anses: la buena noticia que recibieron los jubilados para diciembre 2025
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El proyecto de una legisladora kirchnerista que busca cobrar una tasa sobre el gas metano que emiten esos animales fue criticado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP)
Escuchar esta nota
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) cuestionó la iniciativa de crear un impuesto sobre el gas metano que emiten las vacas al señalar que afecta directamente a los que producen y que surge de la desinformación.
En una entrevista radial, el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, sostuvo que la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), por parte de la legisladora Lucía Klug (Unión por la Patria) es “una cosa increíble”.
En este aspecto, reconoció que “es un proyecto que hace unos meses que está pero ha tomado relevancia y vuelo estos últimos días” y criticó que “lo único que se le puede ocurrir a la legislatura bonaerense es gravar cada vez más a los que producen”.
Al compartir que tuvo un diálogo con la legisladora que impulsa la iniciativa, el dirigente agropecuario precisó que “ellos entienden que gravando con una tasa ambiental van a concientizar a los productores a que se esfuercen en que hagan una ganadería más sustentable y de esa manera generar un fondo para la mitigación de la contaminación”. En este sentido, expresó que “lo que creen es que grabando y generando más impuestos algo va a cambiar por una cuestión de intención nomás”.
Asimismo, Kovarsky expuso que la iniciativa carece de sentido ya que “hay falta de sustento porque en el mundo ya ni siquiera se habla de emisión como refiere este proyecto” al puntualizar que “hoy se habla de balance de carbono”. Al respecto, explicó que “el metano de la vaca en 9 a 12 años se disocia en vapor de agua y carbono, que es el sustento fundamental para el pasto y para las plantas para producir oxígeno y materia verde”.
De esta manera, insistió en que “hay un error conceptual de la diferencia de contaminación y emisión” y reveló que “en la ganadería argentina el feedlot es lo que menos se hace”.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno modificó el Presupuesto y asignó más recursos para el pago de salarios, programas y deuda
En este marco, Kovarsky apuntó que “están poniendo el foco en uno de los sectores que menos emite” y afirmó que “hay una desinformación abismal” por parte de los impulsores del proyecto en todo lo relativo al tema.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí