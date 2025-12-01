El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico

Hasta donde ha llegado Gimnasia. El equipo que hace un mes penaba con la tabla anual con el descenso como amenaza visitará esta tarde a Barracas Central en busca de la semifinal del Torneo Clausura, instancia que le depararía un clásico histórico en el Bosque frente a Estudiantes, que dio cuenta de Central Córdoba en Santiago del estero. Pero claro, antes deberá dejar en el camino al Guapo, uno de los equipos del poder, al que el Tripero sufrió con fallos arbitrales vergonzosos en partidos anteriores.

El encuentro se disputará en el Estadio Claudio Fabián Tapia, ya que Barracas tiene la ventaja de localía pos su mejor ubicación en la etapa regular del campeonato. El árbitro será Hernán Mastrángelo, acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Pablo Gualtieri, con Pablo Gimenez como Cuarto árbitro. Jorge Baliño será el encargado del VAR con la asistencia de Diego Romero.

La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y habrá transimisión radial a través de La Redonda. En caso de igualdad, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos y de persistir la misma se ejecutarán disparos desde el punto del penal.

Gimnasia atraviesa un gran momento a partir de haber logrado cuatro victorias consecutivas, con muy buenos rendimientos individuales y colectivos. El equipo de Fernando Zaniratto llega fortalecido y con expectativas crecientes en la fase final del campeonato, tras haber dado un aprueba de carácter en el Monumental al ganar 1-0 gracias a un penal atajado por Nelson Insfrán sobre la hora, que le permitió cambiar el chip y sacarse de encima el enorme peso de la pelea por no descender. El colombiano Alejandro Piedrahíta será baja por una mialgia y Jeremías Merlo será su reemplazante en el compromiso de esta tarde.

Por su parte, Barracas acumula cuatro partidos sin derrotas entre liga y playoffs, con dos victorias y dos empates. Su clasificación se resolvió en el tiempo suplementario ante Deportivo Riestra gracias al gol de Nicolás Blandi. El ingreso de Kevin Jappert por el desgarrado Yonatthan Rak será el único cambio del conjunto dirigido por Insúa.

El Lobo le ganó los últimos cuatro partidos a Barracas. En 2024 lo venció 2-0 en el Bosque (Felipe Sánchez y Eric Ramírez), 2-1 en el Zerillo (Domínguez y Rodrigo Castillo) y 1-0 en Lanús (gol de Benjamín Domínguez en su despedida) por la Copa Argentina.

Sin embargo, los partidos de 2023 fueron escandalosos más allá de los resultados. En la cancha del Guapo, el local se impuso 1-0 pero al Lobo le anularon dos tantos, la primera a instancias del VAR por una supuesta mano de Domínguez luego de un rebote en un defensor de Barracas, antes del centro que terminó en tanto de Cristian Tarragona, mientras que sobre la hora un cabezazo de Leonardo Morales marcó el empate y Nicolás Lamolina marcó offside sin que el línea levantara la bandera. Y en Huracán, en la victoria 2-1 del equipo de Madelón, le anularon un gol a Matías Abaldo por una inexistente falta de Ramírez a Tapia en el nacimiento de la jugada y luego Andrés Merlos le dio un penal insólito para que el equipo porteño igualara 1 a 1. Sin embargo, Yonathan Cabral con un cabezazo le puso justicia a la tarde.

Con el fútbol en la mira, es de esperar que situaciones como estas no se repitan en una instancia clave del campeonato.