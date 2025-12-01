Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía

VIVO.- Axel Kicillof habla en conferencia: pide apoyo por el endeudamiento

1 de Diciembre de 2025 | 17:02

Escuchar esta nota

l gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pondrá hoy al frente de un intento de última hora por conseguir el permiso legislativo para tomar deuda, objetivo que no alcanzó la semana pasada, en el cierre del período ordinario de sesiones, y que buscará obtener en el extraordinario, con dos sesiones previstas para este miércoles.

Desde las 16.30 de este lunes, en el Salón Dorado de la Gobernación, Kicillof encabezará una conferencia de prensa para pedir respaldo para su proyecto de endeudamiento. Lo hará rodeado de intendentes y legisladores provinciales que fueron convocados para asistir al acto. La convocatoria fue para representantes “de todas las fuerzas”, no solo para el peronismo, confirmaron desde el gobierno bonaerense.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienza el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

Cambia el horario de atención en los bancos de La Plata: cuándo abren y cierran

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

Gimnasia empata 0 a 0 ante Barracas Central: va por un lugar en la semifinal

Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires

“3 a 0”: la pelea Milei vs. Tapia y otro ataque al mandamás del fútbol

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos

Gimnasia: puntapié inicial para el traspaso del gobierno
Últimas noticias de Política y Economía

Junín: la Laguna de Gómez fue elegida como “el lugar más lindo” en un concurso turístico

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Bullrich renuncia a Seguridad: Adorni le agradeció por “el orden en las calles”

Allanan la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
Deportes
Gimnasia empata 0 a 0 ante Barracas Central: va por un lugar en la semifinal
Barracas Central pidió sumar a su equipo femenino a la Divisional C para jugar la Copa Sudamericana
El semillero albirrojo crece: cuatro juveniles de Estudiantes firmaron su primer contrato
Chiqui Tapia felicitó a Anacleto, nuevo presidente de Gimnasia: "Fue una gran jornada democrática"
Un Pincha, amistoso histórico y el viejo Nacional: los vínculos entre Estudiantes de Río Cuarto con el Pincha y Gimnasia
Policiales
Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio
Cayeron los acusados de robar en un maxikiosco en La Plata
Mañana se realiza una nueva audiencia preliminar en el caso Maradona: las partes tratarán las pruebas
Entraron a robar a la casa de una concejal de La Plata
Heridas que no cierran: nuevo capítulo judicial del cuádruple crimen de La Loma
Espectáculos
El peor momento de Adriana Salgueiro: amenazada, acechada y con un botón antipánico
Andy Chango le puso los puntos a Wanda Nara en MasterChef Celebrity
¿Lo sabías? Teté Coustarot reveló que vendía gaseosas en la cancha de Estudiantes antes de ser famosa
Se enojó: Anita Espasandin apuntó a los haters y tiró un palito contra la China Suárez
Wanda Nara mostró cómo avanza su nueva casa, las imágenes de la obra 
Información General
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Uno por uno, los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires
Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica
Fentanilo: revelan que se ocultaba su contaminación para vender igual

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla