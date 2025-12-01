VIVO.- Axel Kicillof habla en conferencia: pide apoyo por el endeudamiento

l gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pondrá hoy al frente de un intento de última hora por conseguir el permiso legislativo para tomar deuda, objetivo que no alcanzó la semana pasada, en el cierre del período ordinario de sesiones, y que buscará obtener en el extraordinario, con dos sesiones previstas para este miércoles.

Desde las 16.30 de este lunes, en el Salón Dorado de la Gobernación, Kicillof encabezará una conferencia de prensa para pedir respaldo para su proyecto de endeudamiento. Lo hará rodeado de intendentes y legisladores provinciales que fueron convocados para asistir al acto. La convocatoria fue para representantes “de todas las fuerzas”, no solo para el peronismo, confirmaron desde el gobierno bonaerense.