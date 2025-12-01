Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Información General |UNA SENTENCIA QUE MARCA PRECEDENTE

Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica

Un fallo estableció que cancelar un resarcimiento en plazos extremadamente largos desnaturaliza su función: otorgar autonomía al cónyuge más vulnerable tras la ruptura

Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica

La figura de la compensación económica busca contrapesar posibles desequilibrios tras la ruptura

1 de Diciembre de 2025 | 02:03
Edición impresa

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil emitió un fallo que marca precedente sobre cómo deben abonarse las compensaciones económicas luego de un divorcio. El tribunal consideró que los pagos excesivamente extendidos contradicen la finalidad de la ley y, por ello, prohibió cancelar la deuda en cien cuotas, como se había fijado en primera instancia.

El caso involucra a una mujer que abandonó su carrera de medicina para dedicarse al proyecto familiar. En ese contexto, la Cámara no sólo elevó el monto total a $4.000.000, sino que además redujo drásticamente el plazo de pago: de las cien cuotas mensuales fijadas originalmente se pasó a veinte cuotas iguales y consecutivas de $200.000, con actualización por inflación.

Como entendieron los jueces de la Sala B, un esquema que se extienda durante casi ocho años –como implicaba la propuesta inicial– prolonga una dependencia económica incompatible con el espíritu del Código Civil y Comercial de la Nación.

En su resolución, el Tribunal subrayó que la compensación económica tiene por objetivo dotar al cónyuge más débil de herramientas para “afrontar el futuro” con autonomía. Permitir pagos tan prolongados, remarcaron, “conculca su naturaleza y atenta contra su finalidad”. La decisión se apoyó en los principios de solidaridad familiar y equidad, que guían la aplicación del instituto.

CÓMO FUNCIONA

Prevista en el Código Civil y Comercial, la figura de la compensación económica busca contrapesar los desequilibrios que puedan quedar tras la ruptura de un matrimonio o convivencia. No es automática: debe ser solicitada y corresponde cuando uno de los miembros queda en una situación de mayor vulnerabilidad económica como consecuencia directa del proyecto familiar asumido durante la relación.

Su cálculo no responde a una fórmula matemática fija. Los jueces analizan factores como la dedicación a las tareas de cuidado, la interrupción o postergación de la carrera laboral, la duración del vínculo, el patrimonio de cada parte y la situación económica posterior al divorcio. El objetivo no es igualar patrimonios, sino compensar un perjuicio concreto.

LE PUEDE INTERESAR

Fentanilo: revelan que se ocultaba su contaminación para vender igual

LE PUEDE INTERESAR

Casi la mitad de las personas con VIH se entera tarde

El pago puede hacerse en una suma única o en cuotas, siempre que el plazo sea razonable y preserve la autonomía futura del beneficiario. Como destacó la Cámara en este fallo, los esquemas excesivamente largos pueden desvirtuar la esencia del instituto: brindar una ayuda transitoria que permita reorganizar la vida económica después del quiebre matrimonial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienza el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

Cambia el horario de atención en los bancos de La Plata: cuándo abren y cierran

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV

“3 a 0”: la pelea Milei vs. Tapia y otro ataque al mandamás del fútbol

Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Cuenta DNI activa una novedosa promo para Navidad: cómo funcionan los "vouchers"

Gimnasia: puntapié inicial para el traspaso del gobierno
Últimas noticias de Información General

Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires

Fentanilo: revelan que se ocultaba su contaminación para vender igual

Casi la mitad de las personas con VIH se entera tarde

Más calor que lo normal en la Costa Atlántica este verano: el pronóstico del SMN

Policiales
Heridas que no cierran: nuevo capítulo judicial del cuádruple crimen de La Loma
Le cruzaron el auto y le apuntaron para robarle
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos
Espectáculos
¿Lo sabías? Teté Coustarot reveló que vendía gaseosas en la cancha de Estudiantes antes de ser famosa
Se enojó: Anita Espasandin apuntó a los haters y tiró un palito contra la China Suárez
Wanda Nara mostró cómo avanza su nueva casa, las imágenes de la obra 
Fechas, episodios y el cierre de Stranger Things: se despide la serie más esperada del año
Wanda Nara no es invitada a la juntadas de MasterChef Celebrity: Emilia Attias confesó los motivos
La Ciudad
Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos
Cuenta DNI: día por día, los descuentos en los supermercados de La Plata en diciembre
Cambia el horario de atención en los bancos de La Plata: cuándo abren y cierran
Tiempo gris en La Plata: hasta qué hora se esperan lluvias este lunes
Cuenta DNI activa una novedosa promo para Navidad: cómo funcionan los "vouchers"
Deportes
Transferencias millonarias y muchas sospechas: ¿clubes como "cuevas" de blanqueo de la polémica financiera?
¿Lavado de dinero del juego online ilegal?: la hipótesis de la Justicia sobre la financiera ligada a Chiqui Tapia
El Lobo enfrenta al Guapo con un objetivo clásico: formaciones, hora y TV
Gimnasia: puntapié inicial para el traspaso del gobierno
El León recarga energías antes de volver al trabajo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla