Mañana se realiza una nueva audiencia preliminar en el caso Maradona: las partes tratarán las pruebas

Una nueva audiencia preliminar del caso que investiga la muerte de Diego Armando Maradona se llevará a cabo este martes en los Tribunales de San Isidro. La jornada comenzará a las 10:30 en Ituzaingó 340 y se tratarán los testigos que declararán en el juicio que se reanudará el 17 de marzo de 2026 y los acuerdos probatorios.
La audiencia iba a realizarse el pasado 12 de noviembre pero se suspendió por problemas en las agendas de los abogados. “La expectativa es que se confirme la fecha de inicio del proceso”, consignaron las fuentes consultadas, al tiempo que agregaron: “El tribunal ya falló sobre los alcances de las nulidades. Está apelado y solo resta que la Cámara resuelva para tener el doble conforme”.
Otro allegado a la investigación también señaló: “Vamos a presentar la prueba, las nulidades y habrá nuevos planteos de las partes”. El neurocirujano y el ex médico de cabecera del ex jugador, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna; los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid; su jefe, Mariano Perroni, y Nancy Edith Forlini, la doctora de Swiss Medical que coordinaba la internación domiciliaria de Maradona en Tigre son los ocho acusados por el fallecimiento del “Diez”.
Los jueces Pablo Rolón, Alberto Gaig y Alberto Ortolani habían rechazado el pedido presentado por los defensores Julio Rivas y Francisco Oneto -abogados de Luque- para que afronte un debate por jurados populares, al considerarlo “extemporáneo”, a la vez que denegaron el planteo de inconstitucionalidad del artículo 22 bis del CCP, por “improcedente” y “abstracto”.
Los miembros del TOC N°7 también desestimaron el recurso non bis in idem (cosa ya juzgada) solicitado por el letrado Vadim Mischanchuk (representante legal de Cosachov), al sostener que “no se configuraron los presupuestos que habilitan su aplicación en el presente caso”. Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en la residencia del barrio cerrado San Andrés, localidad de Benavídez, como consecuencia de una insuficiencia cardíaca aguda, que provocó un edema agudo de pulmón.
Para comentar suscribite haciendo click aquí