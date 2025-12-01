Los números de la suerte del lunes 1 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
“No llego a diciembre”: cómo hacer frente a la carga emocional de fin de año
¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez
Reclamos vecinales por el estado de las calles en la periferia
La Justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
Comienza diciembre con la mira en el dólar y la recaudación impositiva
Pullaro apuntó a la corrupción en ANDIS al inaugurar un hospital
Farmacéuticos hicieron un llamado a vacunarse y destacaron su protección
Inauguraron un colorido mural en el Jardín 954, de 54 entre 19 y 20
Heridas que no cierran: cuádruple crimen: nuevo capítulo judicial
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos
La peculiar fuga de un delincuente rengo terminó con dos detenidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 41-60-13. Procure ahorrar y tenga cuidado con las nuevas inversiones. En el terreno del amor, no exija ni plantee situaciones dificiles.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 40-22-23. En sus ocupaciones actúe con habilidad a fin de evitar celos con sus compañeros. Momentos de dicha en el amor. Fiestas.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 64-93-21. Sorpresas agradables en las finanzas. Llega un dinero. Cambio favorable en el campo sentimental, llega la felicidad.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 57-01-19. Claridad de ideas que le permitirán asumir decisiones importantes en sus tareas. Discusiones violentas con el sexo opuesto. Canalice sus energías por medio del deporte.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 64-31-52. No se preocupe por desequilibrios económicos. Soluciones a conflictos amorosos. Optimas ganancias.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 04-19-41. Desconfíe de todo lo que le ofrece ganancias demasiado fáciles y rápidas. En el amor puede ser decisivo todo lo que desee.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 55-11-81. Nuevas oportunidades para un mejor éxito de sus propuestas inmediatas. La vida sentimental se le ofrecerá como un puerto seguro.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 61-04-09. Estudie muy bien los proyectos que llevará a cabo. El resultado será favorable. Vida privada y nuevas relaciones se verán protegidas.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 59-17-84. El panorama laboral se presenta muy favorable en la fecha. Será necesario que esté prevenido en cuestiones amorosas. Se precipitan acontecimientos.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 12-7-0-88. Período de suerte para las ganancias y los acuerdos. Es preciso que no ceda ante las pretensiones de su pareja. Nuevas entradas de dinero.
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 10-32-01. Día poco interesante para los negocios. Dedíquese a sus nuevos planes. Apoye con confianza los proyectos del ser querido. Analice sus palabras.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 65-47-33. Interesantes perspectivas laborales. Sus proyectos amorosos están en vías de realización. Rendimiento extraordinario en el plano deportivo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí