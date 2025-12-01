Fentanilo: revelan que se ocultaba su contaminación para vender igual

La causa por la mayor tragedia sanitaria de la historia argentina, vinculada a 173 muertes por el consumo de fentanilo contaminado, sumó declaraciones que confirman un patrón de fraude sistémico en la producción.

Una nueva testigo en la causa reveló que Laboratorios Ramallo ocultaba resultados de contaminación bacteriológica para no frenar la venta del fármaco y detalló ante el juez Ernesto Kreplak la cadena de negligencia y falsificación.

De acuerdo con su testimonio los protocolos de esterilidad para la producción de fentanilo (que exigen 14 días de análisis) eran acelerados por “órdenes de arriba” para priorizar la venta.

La testigo también contó que aun cuando los análisis daban positivo para contaminación, “se sabía que se vendían igual”, con la justificación de que “había que vender”. Y aseguró que “los resultados microbiológicos positivos se anotaban en cuadernos que desaparecían cuando había rumores de inspecciones de laAdministración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

La nueva declaración, sumada a los testimonios previos y a los chats internos incorporados al expediente, fortalece la hipótesis de que las irregularidades no fueron errores aislados, sino un sistema sostenido para mantener la producción aun cuando fallaban los controles.

En las últimas semanas la causa avanzó con peritajes que confirmaron que el fentanilo distribuido a centros de salud y clínicas privadas presentaba concentraciones irregulares y trazas de sustancias no declaradas, una evidencia que vino reforzar la hipótesis de una manipulación deliberada dentro de la cadena de producción.

De ahí que los investigadores vienen sosteniendo que la adulteración no pudo haberse producido sin el conocimiento de personal especializado, dado el nivel de control y documentación que requiere el manejo de opioides de alto riesgo.

La investigación de Kreplak ya tiene 14 procesados -incluyendo dueños y directores- acusados de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, un caso que ya es equiparado a las tragedias de Once y Cromañón.