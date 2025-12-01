Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos

Tal como informó ELDIA, y como suele ocurrir cada verano, el Gobierno de Axel Kicillof oficializó el nuevo horario de los bancos para los meses de calor en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que desde este lunes 1 de diciembre ya pueden atender de 8 a 13 horas. Lo cierto es que la medida se hizo oficial el fin de semana por lo que las entidades bancarias mantuvieron hoy la vieja franja horaria

Así quedó establecido en el Boletín Oficial, donde decreta el cambio, que viene siendo habitual en esta época, de 10 a 15 por el de 8 a 13, debido a las altas temperaturas en esa época del año. De esta manera, según indicaron, el mandatario aceptó el pedido elevado por el gremio La Bancaria y 108 municipios -entre ellos La Plata, Berisso y Ensenada- se verán afectados por este cambio, pese al reclamo del sector comercial.

La medida se extenderá hasta el domingo 22 de marzo, por lo que el día posterior, el lunes 23, volverá la atención habitual.

Cuáles son los 108 municipios que cambian su horario bancario

Los municipios bonaerenses que cambiarán el horario de atención en los bancos son 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, Madariaga, Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, Viamonte, General Villegas y Guaminí.

Completan la lista de distritos Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino, Zárate.