Cambia el horario de atención en los bancos de La Plata y la Provincia: cuándo abren y cierran

Si bien la medida ya rige desde este lunes 1ro de diciembre para entidades públicas y privadas bonaerenses, al menos hoy se mantendrá el horario habitual de 10 a 15. Qué dice el Boletín Oficial
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó en las últimas horas, a través del Decreto Nº 2894/2025 publicado en el Boletín Oficial, un cambio en los horarios de atención de las entidades bancarias durante la temporada estival.
La medida rige desde hoy, lunes 1º de diciembre de 2025, y se extenderá hasta el 22 de marzo de 2026 tanto en La Plata como en el resto de los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Pero lo cierto es que como el decreto se publicó el fin de semana, aún no impactará el nuevo horario, por lo que seguirán atendiendo en la misma franja.
Según lo dispuesto, el personal bancario trabajará de lunes a viernes de 7:45 a 15:15 horas, mientras que la atención al público será de 8 a 13 horas.
El cambio alcanza a todas las entidades bancarias —tanto públicas como privadas— que operan en los distritos que decidan adherir a esta modalidad estival. Pero como se dijo, aún sigue vigente el de 10 a 15.
Cabe destacar que en temporadas anteriores (2023-2024 y 2024-2025) ya se habían implementado horarios similares, con buena recepción por parte de la comunidad, aunque había tenido la resistencia de los comerciantes. Se indicó que la medida busca facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y mejorar la dinámica de la actividad financiera en los meses de mayor calor.
El decreto señala que la modificación responde a pedidos de la Asociación Bancaria y a la experiencia recogida en temporadas anteriores, donde se comprobó que el horario matutino favorece tanto a trabajadores como a usuarios. La disposición fue refrendada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires a última hora del sábado.
