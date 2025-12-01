Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque

El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes
Tras el triunfo de Gimnasia este lunes antes ante Barracas Central, habrá finalmente clásico platense en las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.
Ahora, gran parte de la expectativa tanto de Triperos como Pinchas pasa por saber que día y a qué hora se jugará el dervy.
Lo que sí está confirmado es que será en el Estadio Juan Carmelo Zerrillo, dado a que el Lobo terminó mejor ubicado en su grupo respecto al Pincha.
En cuanto al día hay dos opciones. Sábado o domingo. Según trascendió este lunes, está atado al rival que tenga Boca Juniors en la otra semifinal. En el caso de que sea Racing, ese cruce sería el domingo por la tarde. En ese caso, el clásico platense podría ir sábado por la tarde.
Ahora bien, si Tigre supera a Racing, Boca podría ir sábado por la noche. En ese caso habrá que ver si el clásico pasaría para el domingo.
Otra posibilidad que sonó con fuerza es que como el lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) es feriado, también es posible jugarlo ese día.
Se espera que en las próximas horas, la Liga confirme los días y horarios de las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.
