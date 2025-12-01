Cayeron los acusados de robar en un maxikiosco en La Plata

Dos jóvenes de 20 años fueron detenidos este domingo por la noche en La Plata, acusados de haber protagonizado un violento robo en un maxikiosco. La aprehensión ocurrió en 2 y 65, cuando personal policial y del móvil GUP interceptó a los sospechosos, quienes vestían la misma ropa que habían usado al momento del asalto.

El hecho original se registró el sábado 29 de noviembre alrededor de las 14.09 en el comercio “La Tablita del Sol”, ubicado en 2 y 63. Allí, según denunció el dueño del local, los ladrones ingresaron, lo amenazaron y se llevaron bebidas alcohólicas, un teléfono celular y dinero en efectivo. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.

A partir de esas imágenes, la víctima aportó datos clave para identificar a los implicados. En el operativo de este domingo, los agentes reconocieron a los sospechosos por su vestimenta y los redujeron rápidamente.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Novena y quedaron a disposición de la UFI N°3, que avaló la intervención policial y dispuso que los aprehendidos sean presentados ante la fiscalía este lunes a primera hora.