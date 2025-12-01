Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Policiales

Cayeron los acusados de robar en un maxikiosco en La Plata

Cayeron los acusados de robar en un maxikiosco en La Plata
1 de Diciembre de 2025 | 16:00

Escuchar esta nota

Dos jóvenes de 20 años fueron detenidos este domingo por la noche en La Plata, acusados de haber protagonizado un violento robo en un maxikiosco. La aprehensión ocurrió en 2 y 65, cuando personal policial y del móvil GUP interceptó a los sospechosos, quienes vestían la misma ropa que habían usado al momento del asalto.

El hecho original se registró el sábado 29 de noviembre alrededor de las 14.09 en el comercio “La Tablita del Sol”, ubicado en 2 y 63. Allí, según denunció el dueño del local, los ladrones ingresaron, lo amenazaron y se llevaron bebidas alcohólicas, un teléfono celular y dinero en efectivo. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.

A partir de esas imágenes, la víctima aportó datos clave para identificar a los implicados. En el operativo de este domingo, los agentes reconocieron a los sospechosos por su vestimenta y los redujeron rápidamente.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Novena y quedaron a disposición de la UFI N°3, que avaló la intervención policial y dispuso que los aprehendidos sean presentados ante la fiscalía este lunes a primera hora.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD

El Pincha espera rival: ¿habrá clásico platense en semis?

Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños

El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienza el juicio al remisero, acusado de mentir

Citas, amor y sexo: después del medio siglo de vida

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable
+ Leidas

Cambia el horario de atención en los bancos de La Plata: cuándo abren y cierran

La chicana que le salió mal a Central Córdoba

Gimnasia empata 0 a 0 ante Barracas Central: va por un lugar en la semifinal

Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires

“3 a 0”: la pelea Milei vs. Tapia y otro ataque al mandamás del fútbol

El beso, el próximo rival y Verón en el Country

Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos

Gimnasia: puntapié inicial para el traspaso del gobierno
Últimas noticias de Policiales

Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio

Mañana se realiza una nueva audiencia preliminar en el caso Maradona: las partes tratarán las pruebas

Entraron a robar a la casa de una concejal de La Plata

Heridas que no cierran: nuevo capítulo judicial del cuádruple crimen de La Loma
Espectáculos
El peor momento de Adriana Salgueiro: amenazada, acechada y con un botón antipánico
Andy Chango le puso los puntos a Wanda Nara en MasterChef Celebrity
¿Lo sabías? Teté Coustarot reveló que vendía gaseosas en la cancha de Estudiantes antes de ser famosa
Se enojó: Anita Espasandin apuntó a los haters y tiró un palito contra la China Suárez
Wanda Nara mostró cómo avanza su nueva casa, las imágenes de la obra 
La Ciudad
Vecinos de San Carlos viven “entre basura, pastizales y olor nauseabundo”
Tras retirar los electrodomésticos, reanudan las tareas en el depósito incendiado en La Plata
Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata
Tránsito más ágil y modernización: así está quedando la nueva avenida 44
¡Atención! Cuatro barrios de La Plata sin agua o baja presión por mantenimiento de perforaciones de Absa
Deportes
Gimnasia empata 0 a 0 ante Barracas Central: va por un lugar en la semifinal
Barracas Central pidió sumar a su equipo femenino a la Divisional C para jugar la Copa Sudamericana
Chiqui Tapia felicitó a Anacleto, nuevo presidente de Gimnasia: "Fue una gran jornada democrática"
Un Pincha, amistoso histórico y el viejo Nacional: los vínculos entre Estudiantes de Río Cuarto con el Pincha y Gimnasia
Transferencias millonarias y muchas sospechas: ¿clubes como "cuevas" de blanqueo de la polémica financiera?
Información General
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Uno por uno, los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires
Divorcios: limitan los tiempos de pago de la compensación económica
Fentanilo: revelan que se ocultaba su contaminación para vender igual

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla