La Plata sin agua este lunes: los 4 barrios afectados por el mantenimiento de perforaciones de Absa

¡Atención! Cuatro barrios de La Plata sin agua o baja presión por mantenimiento de perforaciones de Absa
Este lunes 1ro de diciembre cuatro barrios de La Plata se encuentran sin agua o con baja presión debido a distintas tareas. Absa informó que se realizan trabajos de mantenimiento sobre perforaciones en Los Hornos, City Bell, Barrio Aeropuerto y en el casco urbano platense.
En el caso de Los Hornos se llevan adelante tareas en la perforación de Avenida 60 y calle 135, por lo que se registra baja presión desde 131 a Avenida 137; y de 56 a 64.
En City Bell los trabajos se centran en la perforación de Camino Centenario y 460, por lo que el servicio está complicado de Camino Centenario a 17; y de 460 a 462.
En tanto que en la zona de la Plaza Máximo Paz se realiza el mantenimiento de la perforación y afecta al cuadrante delimitado por las Avenidas 13 a 19; y de 60 a 66.
Mientras que en Barrio Aeropuerto llevan a cabo trabajos en la perforación de Avenida 637 y la calle 8, por lo que de las Avenidas 610 a 637, y de 7 a 13, está complicado el servicio.
Desde la empresa prestataria solicitaron a los usuarios "utilizar las reservas de agua en instancias de hidratación y quehaceres imprescindibles".
