Tránsito más ágil y modernización: así está quedando la nueva avenida 44

En el marco del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, la Municipalidad de La Plata avanza con la obra de la nueva avenida 44, que incluye el recambio de losas, la reparación de cordones, tareas de alumbrado y reforestación y la implementación de la “onda verde”.
Luego de la inauguración en octubre del primer tramo de la ejecución, que se extiende desde 131 hasta 149, en los últimos días los trabajos avanzaron en la zona de 171 con hormigonado.
Además, con el objetivo de optimizar la visibilidad y reforzar la seguridad en la zona, se trabaja en la propuesta en valor de la rotonda de Ruta 36, donde ya se intervino la iluminación con nuevas farolas, nuevo cableado y la reparación de tableros.
Cabe destacar que en el marco de la obra, que facilitará la circulación, mejorará la seguridad vial y modernizará uno de los accesos más importantes de la ciudad, la Comuna ya concretó el recambio de más de 300 losas y plantó más de 25 mil dietes y 3 mil lapachos rosados en la rambla.
Además, gracias a la nueva sincronización de semáforos, el ingreso y egreso a la ciudad se redujo de 45 a 20 minutos, lo que representa un avance significativo para los vecinos.
