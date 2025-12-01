¡Atención! Cuatro barrios de La Plata sin agua o baja presión por mantenimiento de perforaciones de Absa
Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos
Los detalles para aprovechar al máximo todos los descuentos
Llegó diciembre y Cuenta DNI renovó las promociones para quienes aprovechan los descuentos de la billetera virtual del Banco Provincia.
Los beneficios abarcan rubros esenciales como comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, supermercados y farmacias. También habrá una promo especial en gastronomía exclusiva para jóvenes de 13 a 17 años y 3 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito de Banco Provincia desde la aplicación, en comercios de cercanía que no son del rubro Alimentos.
Además, una de las promos más utilizadas es la de carnicerías, granjas y pescaderías, que este mes será el sábado 20, previo a las Fiestas. La novedad para cerrar el año es que tendrá un nuevo tope de reintegro, ahora de $7.000.
Este es el detalle de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:
- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.
Cuenta DNI: día por día, los descuentos en los supermercados de La Plata en diciembre
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
