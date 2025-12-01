Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Tras retirar los electrodomésticos, reanudan las tareas en el depósito incendiado en La Plata

Tras retirar los electrodomésticos, reanudan las tareas en el depósito incendiado en La Plata
1 de Diciembre de 2025 | 14:43

Escuchar esta nota

A más de cuatro meses del incendio que tuvo en vilo a La Plata, este lunes se volvieron a ver movimientos en lo que era el depósito de Aloise Tecno.

En lo que quedó del edificio ubicado en Diagonal 77 y 47, una cuadrilla de obreros realizaba distintas tareas. Principalmente se montaron distintas herramientas y un tubo de descargas (en este caso como se ve en la imagen, el de color naranja).

Según pudo constatar EL DIA en el lugar, "vamos a remover los escombros que quedaron tras lo que fue la demolición", indicaron los obreros.

El mes pasado, fueron retirados decenas de electrodomésticos que habían quedaron tanto en el primer como segundo piso del depósito.

El incendio, ocurrido a fines de julio, generó fuertes pérdidas materiales y obligó a evacuar a decenas de personas del edificio contiguo. Ahora, con las obras de limpieza y la próxima etapa de remoción de escombros, los vecinos esperan que el lugar recupere la normalidad en los próximos meses.

Multimedia

