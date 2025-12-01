Tras retirar los electrodomésticos, reanudan las tareas en el depósito incendiado en La Plata

A más de cuatro meses del incendio que tuvo en vilo a La Plata, este lunes se volvieron a ver movimientos en lo que era el depósito de Aloise Tecno.

En lo que quedó del edificio ubicado en Diagonal 77 y 47, una cuadrilla de obreros realizaba distintas tareas. Principalmente se montaron distintas herramientas y un tubo de descargas (en este caso como se ve en la imagen, el de color naranja).

Según pudo constatar EL DIA en el lugar, "vamos a remover los escombros que quedaron tras lo que fue la demolición", indicaron los obreros.

El mes pasado, fueron retirados decenas de electrodomésticos que habían quedaron tanto en el primer como segundo piso del depósito.

El incendio, ocurrido a fines de julio, generó fuertes pérdidas materiales y obligó a evacuar a decenas de personas del edificio contiguo. Ahora, con las obras de limpieza y la próxima etapa de remoción de escombros, los vecinos esperan que el lugar recupere la normalidad en los próximos meses.