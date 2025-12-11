Rock en Baradero 2026: Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, El Mato un Policia Motorizado y La Vela Puerca lideran un line-up sorprendente

El festival de rock más emblemático de la provincia de Buenos Aires vuelve a encender motores. Rock en Baradero anuncia oficialmente el line up para la edición 2026, que se realizará el 3 y 4 de abril en el tradicional Anfiteatro Municipal, con una grilla que confirma por qué el encuentro se mantiene hace 12 años como uno de los puntos clave del calendario musical argentino.

Este año, el festival reunirá a referentes históricos, figuras consagradas y nuevas voces de la escena, consolidando su identidad como un tan expansivo como profundamente ligado al pulso del rock nacional. Entre los nombres destacados se encuentran Babasonicos, Rata Blanca, Las Pelotas, El Mato a un Policia Motorizado, Catupecu Machu, El Kuelgue, La Vela Puerca, Guasones y Peces Raros encabezando una programación que recorre múltiples generaciones y estilos.

La presencia de artistas como Marilina Bertoldi, La Delio Valdez, Turf, El Plan de la Mariposa y Los Pericos confirma el espíritu plural y vibrante que caracteriza al festival.

La lista se completa con un abanico que celebra la diversidad del rock argentino contemporáneo: Eruca Sativa, El Zar, Florian, Los Espíritus, Los Pérez García, Los Tabaleros, Camionero, Autos Robados, Kill Flora, Terapia y Juan Baro, entre otros, serán parte de dos jornadas que prometen intensidad, música en vivo y una comunidad reunida alrededor del pogo, la energía y la tradición del rock argentino.

Fiel a su lema, “La República del Rock", Rock en Baradero vuelve a presentarse como un punto de encuentro para miles de fanáticos que cada año viajan para vivir una experiencia donde la música es protagonista absoluta.

El festival cuenta con la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia, facilitando el acceso a uno de los eventos más esperados del año.

Con una programación que combina leyendas y la nueva generación del rock nacional, la edición 2026 se perfila como una de las más grandes de su historia.

