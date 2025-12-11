Milei regresó al país y firmó el proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso
Milei regresó al país y firmó el proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso
El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones
Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío
Habló en Oslo Corina Machado, Premio Nobel de la Paz: “Se necesita coraje para luchar por la libertad"
Ya se juega el Cartonazo por $4.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA
Se reaviva una vieja polémica en La Plata: el descontrol en los recitales en el Estadio y un largo historial de reclamos
Jueves con calor y anuncian más tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
Cómo afectará a los valores de las propiedades el nuevo COUT de La Plata
Cambios y tensión en Telefe: Wanda Nara está intratable porque Vero Lozano se quedaría con un importante programa
Pedro Rosemblat enfrentó los rumores de separación de Lali Espósito, que dijo
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Dolor en La Plata por la muerte del contador y economista Luis Scuriatti
Qué se sabe del hallazgo de Viagra y otros fármacos en los arroyos de La Plata
Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
Los números de la suerte del jueves 11 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Todos los rumores apuntaban a que la pareja estaba en crisis y había señales que parecían confirmarlo. Lali Espósito y Pedro Rosemblat caminaban por la cornisa.
Así, una de las más claras había sido el hecho de que Pedro no hubiera estado presente en el lanzamiento oficial de "Lali: la que le gana al tiempo", el documental que Netflix presentó sobre la cantante.
Lali esquivó preguntas incómodas y en las redes no hubo indicios que despejaran las dudas. Pero ahora el conductor de Gelatina decidió cortar el tema de raíz: "Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas", dijo desde sus historias de Instagram.
Pero inmediatamente, dejó que todos vieran que era una broma cuando amplió el plano y la mostró a Lali tomando mate a su lado: "Esta pareja está muerta... muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors".
Allí, Lali dejó escapar una carcajada, demostrando que la relación sigue intacta y que los dos se siguen apoyando en cada uno de sus proyectos, como en este caso donde lo ayudó a promocionar el festival que Pedro hará con su streaming en un Estadio.
Finalmente, vale aclarar que, en un año de mucho crecimiento en lo que a la audiencia refiere, el equipo de Gelatina decidió sumarse a la tendencia de llevar el programa a un Estadio. Así, Pedro Rosemblat, Marcos Aramburu, Lía Copello y Mati Mowszet se reunirán junto a varios artistas invitados en Argentino Juniors el próximo 19 de diciembre.
LE PUEDE INTERESAR
Luis Machín: “para los actores, el cine es nuestro lugar de batalla”
LE PUEDE INTERESAR
Aliens, romance, tensión, terror y brujitas, los otros estrenos de la semana
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí