Pedro Rosemblat enfrentó los rumores de separación de Lali Espósito, que dijo

Todos los rumores apuntaban a que la pareja estaba en crisis y había señales que parecían confirmarlo. Lali Espósito y Pedro Rosemblat caminaban por la cornisa.

Así, una de las más claras había sido el hecho de que Pedro no hubiera estado presente en el lanzamiento oficial de "Lali: la que le gana al tiempo", el documental que Netflix presentó sobre la cantante.

Lali esquivó preguntas incómodas y en las redes no hubo indicios que despejaran las dudas. Pero ahora el conductor de Gelatina decidió cortar el tema de raíz: "Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas", dijo desde sus historias de Instagram.

Pero inmediatamente, dejó que todos vieran que era una broma cuando amplió el plano y la mostró a Lali tomando mate a su lado: "Esta pareja está muerta... muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors".

Allí, Lali dejó escapar una carcajada, demostrando que la relación sigue intacta y que los dos se siguen apoyando en cada uno de sus proyectos, como en este caso donde lo ayudó a promocionar el festival que Pedro hará con su streaming en un Estadio.

Finalmente, vale aclarar que, en un año de mucho crecimiento en lo que a la audiencia refiere, el equipo de Gelatina decidió sumarse a la tendencia de llevar el programa a un Estadio. Así, Pedro Rosemblat, Marcos Aramburu, Lía Copello y Mati Mowszet se reunirán junto a varios artistas invitados en Argentino Juniors el próximo 19 de diciembre.