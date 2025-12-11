Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Pedro Rosemblat enfrentó los rumores de separación de Lali Espósito, que dijo

Pedro Rosemblat enfrentó los rumores de separación de Lali Espósito, que dijo
11 de Diciembre de 2025 | 07:16

Todos los rumores apuntaban a que la pareja estaba en crisis y había señales que parecían confirmarlo. Lali Espósito y Pedro Rosemblat caminaban por la cornisa.

Así, una de las más claras había sido el hecho de que Pedro no hubiera estado presente en el lanzamiento oficial de "Lali: la que le gana al tiempo", el documental que Netflix presentó sobre la cantante.

Lali esquivó preguntas incómodas y en las redes no hubo indicios que despejaran las dudas. Pero ahora el conductor de Gelatina decidió cortar el tema de raíz: "Quería decirles una cosa, las versiones periodísticas son ciertas", dijo desde sus historias de Instagram.

Pero inmediatamente, dejó que todos vieran que era una broma cuando amplió el plano y la mostró a Lali tomando mate a su lado: "Esta pareja está muerta... muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors".

Allí, Lali dejó escapar una carcajada, demostrando que la relación sigue intacta y que los dos se siguen apoyando en cada uno de sus proyectos, como en este caso donde lo ayudó a promocionar el festival que Pedro hará con su streaming en un Estadio.

Finalmente, vale aclarar que, en un año de mucho crecimiento en lo que a la audiencia refiere, el equipo de Gelatina decidió sumarse a la tendencia de llevar el programa a un Estadio. Así, Pedro Rosemblat, Marcos Aramburu, Lía Copello y Mati Mowszet se reunirán junto a varios artistas invitados en Argentino Juniors el próximo 19 de diciembre.

