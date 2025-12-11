Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular

La presión de grupo hace que cada vez más chicos tengan su propio teléfono a temprana edad / web

La escena se repite en plazas, patios de escuelas y livings de todo el país: chicos que reciben un celular antes de terminar la primaria y acceden a redes sociales cuando aún no alcanzaron cierta madurez. Ante ese escenario, un grupo de padres mendocinos decidió poner un freno y construir una alternativa colectiva. Así nació el “Pacto Parental”, una iniciativa que propone retrasar el primer teléfono móvil hasta los 13 años y postergar el acceso a redes sociales hasta los 16.

“Naturalizamos que los chicos tengan celular y redes sociales sin preguntarnos qué consecuencias puede tener. Pero hay que repensarlo, porque el impacto en su salud mental es cada vez más evidente”, resume Ignacio Castro, uno de los impulsores de la iniciativa al resumir la preocupación que la disparó.

La idea surgió entre un grupo de madres y padres del Colegio San Nicolás de Luján de Cuyo, Mendoza, al compartir su inquietud ante ciertas conductas cotidianas de sus hijos: chats que se extendían hasta la noche, preocupaciones nuevas, tensiones que parecían alimentadas por el uso de la tecnología.

“Algunos padres notamos cambios de comportamiento y preocupaciones por el uso de la tecnología. Nos reunimos a debatir qué estaba pasando y qué podíamos hacer. Al principio éramos unos veinte, luego la directora nos propuso ampliarlo y pronto se sumaron cien más. La idea se esparció y en pocos días ya éramos trescientos en el grupo”, relata el papá.

Uno de los disparadores que fortaleció la propuesta fue la lectura del libro “La generación ansiosa”, de Jonathan Haidt. Allí algunos padres encontraron argumentos que reforzaban la intuición inicial: “el cerebro de un chico menor de trece años no está preparado para la dopamina que libera un celular. Y las redes sociales hasta los dieciséis complican la formación”.

Con esa base, las familias acordaron un compromiso concreto: “La propuesta es, hasta los trece años, nada de celular; y hasta los dieciséis, nada de redes sociales. Pero, sobre todo, entendimos que si no es un acuerdo colectivo, no funciona. Es la única manera de resistir la presión social”, aseguran.

Esa presión que suele sufrir los padres de chicos que terminan siendo “los únicos” sin celular es precisamente lo que el Pacto Parental quiere revertir.

Lejos de circunscribirse al grupo de WhatsApp del colegio, la idea se generalizó abriendo un sitio web (pactoparental.org) que ya recibe adhesiones de padres de Córdoba, Buenos Aires y otras provincias. El objetivo es claro: generar una red de apoyo entre adultos para que los límites tecnológicos no recaigan en decisiones aisladas.

Los testimonios de las primeras experiencias muestran que el proceso no estuvo exento de desafíos. Castro contó que en los primeros grados la implementación es más sencilla, porque la mayoría aún no tiene teléfono. Pero en sexto, donde casi todos cuentan con uno, la resistencia fue mayor.

“Empezar el plan de retiro generó resistencia, angustia, momentos feos. Pero después del primer impacto, lo resuelven: inventan juegos nuevos o buscan alternativas”, cuenta el padre, quien reconoce que también él vivió un cimbronazo personal cuando su hijo lo confrontó.

“Un día mi hijo me dijo: ‘Vos estás todo el día con el celular’. Y tenía razón”. Tras revisar sus horas de pantalla, reconoció que el ejemplo adulto es un componente indispensable del pacto.

Las historias alentadoras empezaron a multiplicarse. Un padre contó que, sin teléfono, su hijo se animó a ir al club, conoció a un vecino y jugaron al tenis. Castro recordó un viaje familiar en el que, sin celular, su hijo volvió a leer libros y pasaron horas jugando piedra, papel o tijera. “Lo que al principio parece un sacrificio se transforma en una oportunidad”, sostiene hoy.

El rol de la escuela, según los impulsores, fue decisivo. Los padres del Colegio San Nicolás de Luján de Cuyo firmaron junto a la institución un compromiso para prohibir el uso de celulares durante toda la jornada escolar. La medida empezará a regir en el nivel primario y se proyecta al secundario.

El pacto incluye, además, estrategias para resolver los desafíos prácticos: algunos padres optaron por tarjetas físicas en lugar de billeteras digitales; otros acordaron cuentas corrientes en los buffets escolares. Incluso aparecieron teléfonos básicos, “tipo Nokia 110”, que solo permiten llamadas y mensajes de texto. Según Castro, estas alternativas demuestran que “las soluciones son más simples de lo que parece”.

El avance del Pacto Parental ya excede a Mendoza y abre una conversación más amplia sobre crianza, tecnología y bienestar. En palabras de Castro, la pregunta de fondo es simple y profunda a la vez: “¿Qué queremos para la infancia de nuestros hijos?”.

