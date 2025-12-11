La Cruz Roja ya inscribe en La Plata para el curso de Guardavidas: requisitos, duración y lo que hay que saber

La filial de La Plata del Centro de Formación Profesional de Cruz Roja Argentina ya abrió la inscripción para la próxima generación de Guardavidas.

Se informó que el curso comienza en abril de 2026, tiene una duración de un año y se puede cursar a la mañana o a la tarde.

Curso de guardavidas: los requisitos:

Estos son los requisitos para hacer el curso de guardavidas de la Cruz Roja:

• Ser mayor de 18 años

• Secundario completo

• Saber nadar

Además, se aclaró que los interesados tienen la opción de realizar el precurso desde el 2 de febrero hasta el 20 de marzo, los días lunes, miércoles de 8 a 10:30, en el Club Universitario de Gonnet.

Para más información se puede consultar en el Instagram @crarglaplata, por WhatsApp al +549221153544444 o bien acercarse a la filial en calle 44 entre 4 y 5 N° 472.