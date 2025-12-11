Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

La Cruz Roja ya inscribe en La Plata para el curso de Guardavidas: requisitos, duración y lo que hay que saber

La Cruz Roja ya inscribe en La Plata para el curso de Guardavidas: requisitos, duración y lo que hay que saber
11 de Diciembre de 2025 | 11:16

Escuchar esta nota

La filial de La Plata del Centro de Formación Profesional de Cruz Roja Argentina ya abrió la inscripción para la próxima generación de Guardavidas.

Se informó que el curso comienza en abril de 2026, tiene una duración de un año y se puede cursar a la mañana o a la tarde.

Curso de guardavidas: los requisitos:

Estos son los requisitos para hacer el curso de guardavidas de la Cruz Roja:

• Ser mayor de 18 años
• Secundario completo
• Saber nadar

Además, se aclaró que los interesados tienen la opción de realizar el precurso desde el 2 de febrero hasta el 20 de marzo, los días lunes, miércoles de 8 a 10:30, en el Club Universitario de Gonnet.

Para más información se puede consultar en el Instagram @crarglaplata, por WhatsApp al +549221153544444 o bien acercarse a la filial en calle 44 entre 4 y 5 N° 472.

