Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa

El impacto de las importaciones se hace sentir con fuerza en el rubro local de la indumentaria. Según un informe, las compras desde China se multiplicaron y el sector textil advierte que los productos del país asiático invaden el placard de los argentinos. En la Ciudad, aunque el fenómeno comienza a notarse, la oferta en los comercios también suma artículos de otros orígenes como Italia o Paraguay.

La situación se explica, en parte, por el bajo costo de las prendas importadas, que genera presión sobre el precio de los productos locales y amplía la presencia extranjera en las vidrieras.

Sin embargo, desde la industria y el sector comercial se advierte que no sólo es una cuestión de ropa a bajo precio, sino que está situación está desplazando la producción nacional y, en los negocios, no se soluciona el problema de fondo, que es la fuerte caída en las ventas.

Valentín Gilitchensky, directivo de la FELP (Federación de Empresarios de La Plata) e integrante de la Asociación Comercial de Calle 8, explicó: “Lo que pasó, sobre todo, es que la industria nacional venía muy limitada y con altos costos en la materia prima —que sólo podían importar unos pocos—. Cuando se abrió la importación, muchos comenzaron a traer directamente productos terminados a muy bajo costo, lo que hizo que los precios de venta bajaran. Por eso, hoy la oferta está dominada por artículos importados”.

En el comercio -comentó el dirigente- repercute principalmente en que se puede ofrecer al cliente más variedad y opciones más económicas.

Según referentes del sector, la ropa importada puede llegar a costar entre un 20% y un 30% menos que la de producción nacional. Además, se indicó que no siempre se trata de productos de baja calidad. “En algunos casos son prendas mejores y tienen detalles que en el país no se pueden producir”, opinó Gilitchensky.

El comerciante consideró que traer mercadería importada tampoco soluciona el problema de fondo. “Lo que está pasando es que la venta sigue muy caída y no hay consumo en el mercado interno. Por más que haya más ropa importada y a menor precio, esto no se refleja en el movimiento del comercio”, dijo.

Si bien aún no se ven tiendas dedicadas exclusivamente a ropa proveniente de China, en muchos comercios se ofrecen productos nacionales e importados.

El bajo consumo se siente más con la competencia de las plataformas, también chinas. En algunos locales optan por formatos de liquidación o promociones de dos por uno. Todo se limita por los márgenes de ganancia que se ven más chicos.

En uno de los locales consultados en la zona de 8 y 49, se evaluó que las prendas que se compran en el extranjero no siempre son de peor calidad ni necesariamente más barata. “También hay ropa de buena terminación cuyo precio es similar al de la producción local”, afirmó la empleada a cargo del negocio.

Lucía Yakisich, que tiene un local de indumentaria en 8 y 46, analizó el impacto de las importaciones en el comercio local: “Casi todo lo que ingresa al mercado es mercadería del exterior. Pero llega a precios tan bajos que la calidad suele ser muy mala. Entonces, lo que ocurre es que lo producido en el país no se vende porque resulta más caro. Se vende lo más barato y, en consecuencia, eso obliga a bajar los precios de la producción local”.

En este negocio, en invierno se venden camperas de abrigo y en verano prendas de lino, y no están dispuestos a resignar la calidad de lo que ofrecen. “Nosotros traemos productos de Italia y tratamos de mantener siempre una muy buena calidad, por eso la gente nos elige. Pero no podemos bajar tanto los precios. Manejamos ciertos valores que, en el contexto actual, muchos clientes no pueden afrontar. De hecho, hay gente que antes nos compraban y ahora nos dice que les parece caro”.

En calle 12 también hay locales de indumentaria que importan. Julieta Proni es dueña de un comercio dedicado a la venta de ropa de mujer. Contó a este diario que en su local tiene mercadería comprada en el exterior, pero no de China, porque “se necesita más capital de inversión y no se pueden traer volúmenes chicos”, explicó. Ofrece camperas de símil cuero, a unos 30 mil pesos menos que las de producción nacional.

Sobre la polémica por la importación, Proni sostuvo que “en Argentina siempre hubo ropa del exterior. Algunos son buenos y otros no tanto. Lo mismo sucede con los precios hay baratos, pero otros son caros”.

En tanto, le apuntó a la venta de ropa a través de las aplicaciones. “Eso es lo peor, sumado a que el problema es la caída de la actividad y que no hay dinero circulando”.

