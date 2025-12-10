Cómo afectará a los valores de las propiedades el nuevo COUT de La Plata

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas
Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas
Crece la disputa con la Provincia: el Gobierno que no autorizará más deuda
La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera
¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región
Piden dadores de sangre para Federico, el hincha de Gimnasia que cayó desde la tribuna en el clásico
Guardia alta: hay árbitro y VAR para la final Estudiantes - Racing en Santiago del Estero
Lali y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: “Esta pareja está muerta”
Los socios del gol: desde mañana pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes
VIDEO. Le robaron una rueda en pleno centro de La Plata y persiguió al ladrón, que abandonó una Kangoo en pleno escape
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
La Provincia convalidó el nuevo COU de La Plata y Resa explicó los detalles
VIDEO. Dos jóvenes intentaron robar una moto a plena luz del día en el centro de La Plata
Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia: abren cajas de seguridad
El crimen de la psiquiatra en City Bell: solicitaron la prisión preventiva para el jardinero
Se sorteó la Copa Argentina: los cruces de Estudiantes y Gimnasia
Estudiantes y Gimnasia conocen a sus rivales para la Liga 2026: cómo quedó cada zona
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias
Wanda Nara cumple 39 años: el primer regalo y el saludo de Maxi López que levantó sospechas
Mauro Icardi reapareció en el cumpleaños de Wanda Nara: “Me van a extrañar”
Armados y violentos le robaron la moto a un joven en La Plata
Stefi Roitman contó el secreto para salir de la crisis con Ricky Montaner: “Empiezan los malentendidos”
El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y pone en alerta a la NASA
"Gracias a ellas sigo vivo": las impactantes cicatrices de Thiago Medina tras el terrible accidente en moto
VIDEO.- Nobel de La Paz para Corina Machado: el premio lo recibió su hija que pidió "por una Venezuela libre"
L-Gante enfrentó en vivo al periodista Gustavo Méndez y Moria Casan quedó tiesa: “Sos un logi, un boludo”
El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz
VIDEO: Mirá el golazo de Cristiano Ronaldo para Al Nassr vs Al Wahda
Murió el ciclista que se accidentó en el paso bajo a nivel de 1 y 32
¿Maru Botana embarazada? Así reaccionaron sus hijos a la foto viral
Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ESPACIO PATROCINADO
Escuchar esta nota
El nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) de La Plata fue aprobado por el Concejo Deliberante el 2 de diciembre de 2025, reemplazando la normativa anterior y definiendo la planificación urbana para las próximas décadas, con debates importantes sobre alturas de construcción y uso del suelo.
Se trata no sólo de una reforma técnica ni tampoco un tema reservado a urbanistas y funcionarios, es una norma que, silenciosamente, cambiará la ecuación económica de la ciudad: cuánto vale un terreno, cuánto costará construir y, en definitiva, a qué precio se comprará y se alquilará un departamento en los próximos años.
Detrás de los debates sobre alturas máximas, indicadores urbanísticos y usos del suelo, hay una consecuencia directa que impacta de lleno en el bolsillo de propietarios, inquilinos, desarrolladores e inversores: la reducción de los metros cuadrados que se podrán construir en gran parte del casco urbano.
Los cambios más importantes son en la cantidad de niveles que se podrán construir en el casco de la ciudad, que en todos los casos hubo reducciones, por ejemplo antes en un terreno sobre las avenidas más importantes como 7, 13, 44, 60, 51, 53 si te daban los indicadores podías construir hasta 13 niveles, ahora se pueden 10, una reducción del 30% y hay casos en otras calles y zonas donde la baja es superior todavía. El nuevo COUT va a impactar en la cantidad de metros disponibles, llevando a que los desarrollos tengan menos cantidad de metros disponibles a la venta.
Qué sucede cuando la oferta se reduce y la demanda es constante, el producto sube de precio, por lo tanto se podría deducir que la reducción de oferta que provocará el nuevo COUT, más el aumento de demanda que está experimentando el mercado real estate a nivel nacional y platense, llevará el m2 de la ciudad a un precio más elevado.
Mirando el mercado desde la óptica clásica de la oferta y la demanda, el escenario es claro.
Oferta: el nuevo COUT recorta la cantidad de metros edificables y limita el potencial de muchos terrenos del casco. La ciudad tenderá a producir menos unidades nuevas por cada lote.
Demanda: a nivel nacional y local, el mercado inmobiliario viene mostrando un repunte. La búsqueda de refugio en el ladrillo, la expectativa de regreso del crédito hipotecario y el agotamiento de la sobreoferta de años anteriores están empujando nuevamente el interés por comprar.
Otro punto relevante es lo que ocurrirá con las propiedades ya construidas.
Si el nuevo COUT limita la futura producción de metros en el casco, los edificios existentes ganan, en términos relativos, un nuevo valor: son parte de una “oferta consolidada” que va a ser más difícil de replicar con las mismas alturas y densidad.
Eso puede traducirse en:
● Mayor revalorización de departamentos bien ubicados, especialmente en avenidas y diagonales.
● Un diferencial creciente entre propiedades en zonas con fuerte restricción de altura y aquellas en sectores donde todavía se permite mayor constructividad.
● Un mercado más selectivo, donde la ubicación y la calidad del entorno urbano pesen todavía más en la ecuación.
Efecto sobre los alquileres y el acceso a la vivienda
Cuando el valor del m2 sube, no solo se encarece la compra: también termina impactando en los alquileres.
Si el costo de producir nuevas unidades es mayor y la oferta crece más lentamente, el stock de viviendas disponibles para alquilar se vuelve más escaso en relación a la demanda. Ese desequilibrio suele generar: aumentos de precio más rápidos en los barrios con mayor presión locativa; desplazamiento de inquilinos a zonas más económicas, muchas veces alejadas del casco; mayor tensión en el acceso a la vivienda para sectores medios y jóvenes que buscan su primera unidad, sea para compra o alquiler.
El nuevo COUT de La Plata no solo organiza alturas, retiros y usos de suelo: redefine el valor de la ciudad.
Al reducir la capacidad constructiva en buena parte del casco urbano, comprime la oferta futura de metros cuadrados en un momento en que la demanda inmobiliaria se está reactivando. Esa combinación apunta en una dirección bastante nítida: un m 2 más caro, tanto para comprar como para alquilar.
Por estos motivos se puede ver que es un buen momento para adquirir m2 en la Ciudad de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?