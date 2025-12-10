Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue creciendo: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Marcas y Tendencias

Cómo afectará a los valores de las propiedades el nuevo COUT de La Plata

ESPACIO PATROCINADO 

Cómo afectará a los valores de las propiedades el nuevo COUT de La Plata
10 de Diciembre de 2025 | 18:30

Escuchar esta nota

El nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) de La Plata fue aprobado por el Concejo Deliberante el 2 de diciembre de 2025, reemplazando la normativa anterior y definiendo la planificación urbana para las próximas décadas, con debates importantes sobre alturas de construcción y uso del suelo.

Se trata no sólo de una reforma técnica ni tampoco un tema reservado a urbanistas y funcionarios, es una norma que, silenciosamente, cambiará la ecuación económica de la ciudad: cuánto vale un terreno, cuánto costará construir y, en definitiva, a qué precio se comprará y se alquilará un departamento en los próximos años.

Detrás de los debates sobre alturas máximas, indicadores urbanísticos y usos del suelo, hay una consecuencia directa que impacta de lleno en el bolsillo de propietarios, inquilinos, desarrolladores e inversores: la reducción de los metros cuadrados que se podrán construir en gran parte del casco urbano.

Los cambios más importantes son en la cantidad de niveles que se podrán construir en el casco de la ciudad, que en todos los casos hubo reducciones, por ejemplo antes en un terreno sobre las avenidas más importantes como 7, 13, 44, 60, 51, 53 si te daban los indicadores podías construir hasta 13 niveles, ahora se pueden 10, una reducción del 30% y hay casos en otras calles y zonas donde la baja es superior todavía. El nuevo COUT va a impactar en la cantidad de metros disponibles, llevando a que los desarrollos tengan menos cantidad de metros disponibles a la venta.

Qué sucede cuando la oferta se reduce y la demanda es constante, el producto sube de precio, por lo tanto se podría deducir que la reducción de oferta que provocará el nuevo COUT, más el aumento de demanda que está experimentando el mercado real estate a nivel nacional y platense, llevará el m2 de la ciudad a un precio más elevado.

Mirando el mercado desde la óptica clásica de la oferta y la demanda, el escenario es claro.

Oferta: el nuevo COUT recorta la cantidad de metros edificables y limita el potencial de muchos terrenos del casco. La ciudad tenderá a producir menos unidades nuevas por cada lote.

Demanda: a nivel nacional y local, el mercado inmobiliario viene mostrando un repunte. La búsqueda de refugio en el ladrillo, la expectativa de regreso del crédito hipotecario y el agotamiento de la sobreoferta de años anteriores están empujando nuevamente el interés por comprar.

Otro punto relevante es lo que ocurrirá con las propiedades ya construidas.

Si el nuevo COUT limita la futura producción de metros en el casco, los edificios existentes ganan, en términos relativos, un nuevo valor: son parte de una “oferta consolidada” que va a ser más difícil de replicar con las mismas alturas y densidad.

Eso puede traducirse en:

● Mayor revalorización de departamentos bien ubicados, especialmente en avenidas y diagonales.

● Un diferencial creciente entre propiedades en zonas con fuerte restricción de altura y aquellas en sectores donde todavía se permite mayor constructividad.

● Un mercado más selectivo, donde la ubicación y la calidad del entorno urbano pesen todavía más en la ecuación.

Efecto sobre los alquileres y el acceso a la vivienda

Cuando el valor del m2 sube, no solo se encarece la compra: también termina impactando en los alquileres.

Si el costo de producir nuevas unidades es mayor y la oferta crece más lentamente, el stock de viviendas disponibles para alquilar se vuelve más escaso en relación a la demanda. Ese desequilibrio suele generar: aumentos de precio más rápidos en los barrios con mayor presión locativa; desplazamiento de inquilinos a zonas más económicas, muchas veces alejadas del casco; mayor tensión en el acceso a la vivienda para sectores medios y jóvenes que buscan su primera unidad, sea para compra o alquiler.

El nuevo COUT de La Plata no solo organiza alturas, retiros y usos de suelo: redefine el valor de la ciudad.

Al reducir la capacidad constructiva en buena parte del casco urbano, comprime la oferta futura de metros cuadrados en un momento en que la demanda inmobiliaria se está reactivando. Esa combinación apunta en una dirección bastante nítida: un m 2 más caro, tanto para comprar como para alquilar.

Por estos motivos se puede ver que es un buen momento para adquirir m2 en la Ciudad de La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Leidas

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque

La movilización de los hinchas de Estudiantes será terrestre por el colapso: el Club saca micros

Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing

Con otra vuelta de tuerca, el Gobierno ya apura la reforma laboral: los cambios y el impacto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla