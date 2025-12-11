Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Jueves con calor y posibilidad de tormentas de nuevo a la noche en La Plata

Jueves con calor y posibilidad de tormentas de nuevo a la noche en La Plata
11 de Diciembre de 2025 | 07:20

Escuchar esta nota

La ciudad capital de la provincia de Buenos Aires vive hoy una jornada típica del inicio del verano austral, con tiempo cálido, cielo variable y probabilidad de tormentas aisladas, según el último pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El organismo nacional anticipa que durante la mañana y la tarde el cielo alternará entre nubes y claros, con chances de precipitaciones dispersas y tormentas, algunas de intensidad moderada, mientras el mercurio oscilará entre 20 °C en las primeras horas y alrededor de 29 °C en la tarde

Los vientos serán predominantemente del sector sur, con velocidades que podrían variar entre 13 y 31 km/h, contribuyendo a una sensación térmica cálida aunque con ráfagas que marcarán la presencia de inestabilidad. 

Alerta y recomendaciones por tormentas

En paralelo al pronóstico, el SMN mantiene alerta amarilla por tormentas para amplias zonas de la provincia de Buenos Aires —incluida La Plata— por fenómenos con posible actividad eléctrica, lluvias localmente intensas y ráfagas fuertes

Ante este panorama, las autoridades meteorológicas recuerdan:

  • Permanecer en espacios cerrados si las condiciones se agravan.

  • Evitar la circulación innecesaria durante picos de tormenta.

  • Asegurar objetos sueltos en balcones o exteriores.

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN. 

 Cómo sigue la jornada

Hacia la noche, las temperaturas se mantendrán templadas, alrededor de 24 °C con nubosidad variable, y la probabilidad de lluvia seguirá siendo significativa aunque con chances variables según avance la noche.

