Jueves con calor y posibilidad de tormentas de nuevo a la noche en La Plata

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
La ciudad capital de la provincia de Buenos Aires vive hoy una jornada típica del inicio del verano austral, con tiempo cálido, cielo variable y probabilidad de tormentas aisladas, según el último pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional anticipa que durante la mañana y la tarde el cielo alternará entre nubes y claros, con chances de precipitaciones dispersas y tormentas, algunas de intensidad moderada, mientras el mercurio oscilará entre 20 °C en las primeras horas y alrededor de 29 °C en la tarde.
Los vientos serán predominantemente del sector sur, con velocidades que podrían variar entre 13 y 31 km/h, contribuyendo a una sensación térmica cálida aunque con ráfagas que marcarán la presencia de inestabilidad.
En paralelo al pronóstico, el SMN mantiene alerta amarilla por tormentas para amplias zonas de la provincia de Buenos Aires —incluida La Plata— por fenómenos con posible actividad eléctrica, lluvias localmente intensas y ráfagas fuertes.
Ante este panorama, las autoridades meteorológicas recuerdan:
Permanecer en espacios cerrados si las condiciones se agravan.
Evitar la circulación innecesaria durante picos de tormenta.
Asegurar objetos sueltos en balcones o exteriores.
Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.
Hacia la noche, las temperaturas se mantendrán templadas, alrededor de 24 °C con nubosidad variable, y la probabilidad de lluvia seguirá siendo significativa aunque con chances variables según avance la noche.
