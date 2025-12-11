Habló en Oslo Corina Machado, Premio Nobel de la Paz: “Se necesita coraje para luchar por la libertad"

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que "se necesita coraje para luchar por la libertad", a la vez dijo estar "esperanzada por el futuro" de su país. "Se necesita coraje para luchar por la libertad", señaló Machado quien se encuentra en la ciudad noruega de Oslo donde el miércoles se entregó el Premio Nobel de la Paz que recibió la hija de la dirigente.
En otro tramo de su discurso, manifestó: "La paz es un acto de amor y la democracia es el sistema que trae paz a la sociedad. Queremos a nuestros hijos de nuevo en casa".
En tanto, abogó para que Venezuela sea "un país libre" y dijo que su premio es "un reconocimiento al pueblo venezolano". "Estoy muy esperanzada por el futuro de Venezuela", aseveró Machado.
