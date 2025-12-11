Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

En el comienzo de la era de la comisión directiva de Carlos Anacleto en Gimnasia, hoy va a ser presentado oficialmente el flamante director deportivo del club, Germán Brunati a partir de las 13.30 en Estancia Chica.

Ya entró en funciones en las últimas horas, donde conoció al plantel y formó parte de los primeros contactos para la renovación de Fernando Zaniratto como entrenador del club, que será el primer objetivo de cara al 2026.

Más allá de la continuidad del entrenador y de resolver el armado del plantel para la próxima temporada, ya tiene en mente las primeras medidas en la estructura del fútbol que tiene el club.

En primer lugar, el objetivo que tiene Brunati es fomentar la integración desde las categorías infantiles hasta la Primera, con una comunicación constante. Su idea es no tocar demasiada la estructura, sino poder potenciarla.

La idea es que haya diálogo constante entre todos los entrenadores, con el fin de que haya mejor coordinación y un conocimiento más unificado, a la hora de la formación de un jugador para que termine llegando a primera división.

Por su parte, Brunati junto con la dirigencia tienen pensado en que Gabriel Perrone continúe como coordinador de juveniles. Así lo expresó en declaraciones radiales el flamante director deportivo: “Es importante el trabajo que está haciendo Gabriel Perrone y que también lo siga haciendo. Ya tuve varias reuniones con él y fueron positivas”.

Además Brunati señaló que lo primero que hará en funciones, será ver si necesita o no sumar gente a la estructura: “No vengo con nadie al club, porque primero quiero conocer y valorar a la gente que ya está en el club. De acuerdo a las necesidades, veremos si sumamos o no más gente”.

También el objetivo de Gimnasia para el próximo año es ubicarse entre los primeros puestos de la Tabla Anual, ya que el objetivo será clasificar a alguna copa, que generaría una buena inyección económica.

Cabe destacar que Brunati llegó a formar parte del City Football Group, donde fue director deportivo del City Torque de Uruguay t también llegó a integrarse al Manchester City dirigido por Pep Guardiola. También tuvo paso por el Atlas de México y en su carrera, participó en la llegada de Marcos Acuña a Ferro y la de Taty Castellanos al City Torque.