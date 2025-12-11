Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Deportes |A partir de las 13:30 en estancia chica

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

Es la flamante incorporación a la secretaría técnica de Gimnasia. El primer tema a resolver será la continuidad de Fernando Zaniratto

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

brunati va a tener su presentación en estancia chica / web

11 de Diciembre de 2025 | 04:36
Edición impresa

En el comienzo de la era de la comisión directiva de Carlos Anacleto en Gimnasia, hoy va a ser presentado oficialmente el flamante director deportivo del club, Germán Brunati a partir de las 13.30 en Estancia Chica.

Ya entró en funciones en las últimas horas, donde conoció al plantel y formó parte de los primeros contactos para la renovación de Fernando Zaniratto como entrenador del club, que será el primer objetivo de cara al 2026.

Más allá de la continuidad del entrenador y de resolver el armado del plantel para la próxima temporada, ya tiene en mente las primeras medidas en la estructura del fútbol que tiene el club.

En primer lugar, el objetivo que tiene Brunati es fomentar la integración desde las categorías infantiles hasta la Primera, con una comunicación constante. Su idea es no tocar demasiada la estructura, sino poder potenciarla.

La idea es que haya diálogo constante entre todos los entrenadores, con el fin de que haya mejor coordinación y un conocimiento más unificado, a la hora de la formación de un jugador para que termine llegando a primera división.

Por su parte, Brunati junto con la dirigencia tienen pensado en que Gabriel Perrone continúe como coordinador de juveniles. Así lo expresó en declaraciones radiales el flamante director deportivo: “Es importante el trabajo que está haciendo Gabriel Perrone y que también lo siga haciendo. Ya tuve varias reuniones con él y fueron positivas”.

LE PUEDE INTERESAR

Delgado dijo que Úbeda está en evaluación

LE PUEDE INTERESAR

Curuzú logró el Clausura y ahora va por el ascenso

Además Brunati señaló que lo primero que hará en funciones, será ver si necesita o no sumar gente a la estructura: “No vengo con nadie al club, porque primero quiero conocer y valorar a la gente que ya está en el club. De acuerdo a las necesidades, veremos si sumamos o no más gente”.

También el objetivo de Gimnasia para el próximo año es ubicarse entre los primeros puestos de la Tabla Anual, ya que el objetivo será clasificar a alguna copa, que generaría una buena inyección económica.

Cabe destacar que Brunati llegó a formar parte del City Football Group, donde fue director deportivo del City Torque de Uruguay t también llegó a integrarse al Manchester City dirigido por Pep Guardiola. También tuvo paso por el Atlas de México y en su carrera, participó en la llegada de Marcos Acuña a Ferro y la de Taty Castellanos al City Torque.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Un ex ministro, inquieto en la sede del Lobo

El sentido mensaje de Zaniratto para los hinchas del Lobo por su día

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero

¿Agua con "viagra"? Alarma por fármacos detectados en cuencas urbanas de la Región

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Lali y Pedro Rosemblat, confirmación y sorpresa en medio de los rumores de crisis: “Esta pareja está muerta”

La UNLP distinguió a sus mejores egresados: uno por uno, los estudiantes con mejores promedio en cada carrera

Guardia alta: hay árbitro y VAR para la final Estudiantes - Racing en Santiago del Estero
+ Leidas

Plateas agotadas: mucho malestar del lado Pincha

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

Movilizados por una obra cerca del arroyo El Pescado

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados

En Racing se quejan de la designación de Ramírez
Últimas noticias de Deportes

Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense

La historia de la rivalidad entre Estudiantes y Racing: título, chilena, Copa y cuatro detenidos

Liga Profesional: Estudiantes y Gimnasia, con las zonas definidas

Camioneros, con apoyo de Moyano, rival del Lobo y el Pincha debuta ante el León
La Ciudad
Jueves con calor y posibilidad de tormentas de nuevo a la noche en La Plata
Ya se juega el Cartonazo por $4.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
La Universidad Nacional de La Plata reconoció a sus mejores egresados
¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones
Policiales
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Casación anula la condena del “caso del ternerito”
Caso Loan: piden elevar el monto de la recompensa
Espectáculos
Luis Machín: “para los actores, el cine es nuestro lugar de batalla”
Aliens, romance, tensión, terror y brujitas, los otros estrenos de la semana
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
Beyoncé, presidenta de la próxima Met Gala
Adiós a Gastón Pessacq: una voz renovadora en la televisión argentina
Política y Economía
Deuda en dólares: una vuelta con US$ 1.000 millones
Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral
La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA
Aprueban un proyecto minero en Mendoza
El acuerdo LLA-PRO, atado con alambre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla