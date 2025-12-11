El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones
La Justicia tiene bajo la lupa a una empresa asociada con la AFA
La historia de la rivalidad entre Estudiantes y Racing: título, chilena, Copa y cuatro detenidos
Habló en Oslo Corina Machado, Premio Nobel de la Paz: “Se necesita coraje para luchar por la libertad"
La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir
Ya se juega el Cartonazo por $4.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío
¿Martín Fierro comprados?: escándalo por la primera edición de streamers
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Qué se sabe del hallazgo de Viagra y otros fármacos en los arroyos de La Plata
Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular
Pantalla, trasnoche y malas notas: una epidemia entre adolescentes
Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Una audiencia cargada de relatos complican aún más a Tagliaferro
Los números de la suerte del jueves 11 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Qué se sabe de la variante de gripe que golpea al hemisferio norte y podría llegar al país
Actividades: taller de ilustración, fiesta en Reconquista y bingo en Villa Elisa
Le ponen fecha al Presupuesto, pero se retrasa la reforma laboral
Nación endurece su postura frente al endeudamiento pedido por Kicillof
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Es la flamante incorporación a la secretaría técnica de Gimnasia. El primer tema a resolver será la continuidad de Fernando Zaniratto
En el comienzo de la era de la comisión directiva de Carlos Anacleto en Gimnasia, hoy va a ser presentado oficialmente el flamante director deportivo del club, Germán Brunati a partir de las 13.30 en Estancia Chica.
Ya entró en funciones en las últimas horas, donde conoció al plantel y formó parte de los primeros contactos para la renovación de Fernando Zaniratto como entrenador del club, que será el primer objetivo de cara al 2026.
Más allá de la continuidad del entrenador y de resolver el armado del plantel para la próxima temporada, ya tiene en mente las primeras medidas en la estructura del fútbol que tiene el club.
En primer lugar, el objetivo que tiene Brunati es fomentar la integración desde las categorías infantiles hasta la Primera, con una comunicación constante. Su idea es no tocar demasiada la estructura, sino poder potenciarla.
La idea es que haya diálogo constante entre todos los entrenadores, con el fin de que haya mejor coordinación y un conocimiento más unificado, a la hora de la formación de un jugador para que termine llegando a primera división.
Por su parte, Brunati junto con la dirigencia tienen pensado en que Gabriel Perrone continúe como coordinador de juveniles. Así lo expresó en declaraciones radiales el flamante director deportivo: “Es importante el trabajo que está haciendo Gabriel Perrone y que también lo siga haciendo. Ya tuve varias reuniones con él y fueron positivas”.
LE PUEDE INTERESAR
Delgado dijo que Úbeda está en evaluación
LE PUEDE INTERESAR
Curuzú logró el Clausura y ahora va por el ascenso
Además Brunati señaló que lo primero que hará en funciones, será ver si necesita o no sumar gente a la estructura: “No vengo con nadie al club, porque primero quiero conocer y valorar a la gente que ya está en el club. De acuerdo a las necesidades, veremos si sumamos o no más gente”.
También el objetivo de Gimnasia para el próximo año es ubicarse entre los primeros puestos de la Tabla Anual, ya que el objetivo será clasificar a alguna copa, que generaría una buena inyección económica.
Cabe destacar que Brunati llegó a formar parte del City Football Group, donde fue director deportivo del City Torque de Uruguay t también llegó a integrarse al Manchester City dirigido por Pep Guardiola. También tuvo paso por el Atlas de México y en su carrera, participó en la llegada de Marcos Acuña a Ferro y la de Taty Castellanos al City Torque.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí