Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

La región volvió a sacudirse por otro hecho fatal en sus calles. Fernando Celestre, el ciclista de 46 años que había sufrido un gravísimo accidente el pasado sábado en el paso bajo nivel de 1 y 32, murió ayer luego de permanecer internado en terapia intensiva del Hospital San Martín con un cuadro crítico. Su muerte se suma a un fin de semana trágico en el que ya habían fallecido cuatro personas en distintos siniestros viales —tres de ellos motociclistas— y eleva a 76 las víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va del año en la Región, una cifra que enciende todas las alarmas.
Las cámaras de seguridad confirmaron que Celestre cayó solo, golpeando brutalmente contra una pared. Aunque las causas siguen bajo investigación, los peritos detectaron un chaleco refractario enroscado en el piñón trasero de la bicicleta, lo que podría haber provocado el desequilibrio. La noticia de su muerte generó profunda conmoción entre sus compañeros de trabajo y en las redes sociales.
