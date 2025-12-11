Hallaron Viagra y otros fármacos en los arroyos

Presión al comercial local: el avance chino sin freno en la ropa
Un flamante estudio científico llevado adelante por especialistas del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM, Conicet - UNLP, asociado a Cicpba) midió la contaminación por fármacos en diferentes cursos de agua superficiales del Área Metropolitana de Buenos Aires (entre ellos, los arroyos Del Gato, Maldonado y El Pescado, que atraviesan la Región).
El resultado detectó residuos de diferentes fármacos: en las aguas de las zonas rurales hay una presencia promedio de dos o tres fármacos, mientras que en los tramos urbanos hallaron residuos de prácticamente la totalidad de los medicamentos buscados, que son 16.
Para realizar el análisis, se tomaron muestras de ríos y arroyos bonaerenses a diferentes alturas, es decir, desde las zonas agrícolas ganaderas hasta su inserción en urbanizaciones. Los resultados exhibieron cómo, a medida que aumenta la cantidad de habitantes cercanos, también lo hace el número y las concentraciones de sustancias químicas.
“La lista de los más aparecidos está liderada por el antiepiléptico carbamazepina en primer lugar, y le siguen el paracetamol, el ibuprofeno, y el atenolol, que se usa para tratar la hipertensión arterial y la arritmia. Son grupos terapéuticos bien diferentes”, contó Daniela Perez, becaria del Conicet en el CIM y primera autora del trabajo, y añadió: “También inciden otros factores como la época del año y con ella, el clima y hábitos de las personas”.
No obstante, una de las sorpresas fue la presencia de sildenafil, la droga indicada para las disfunciones eréctiles que se compra conla marca Viagra. “Tiene mucha mayor presencia en los meses de verano, lo cual se asocia a un aumento de la actividad sexual en esa época”, explicó Pérez y agregó: “Durante el invierno, en cambio, las prescripciones de todos los medicamentos en general están incrementadas, algo que indica un alza en la ocurrencia de enfermedades, y que en el estudio se ve claramente con el caso del salbutamol, utilizado para el asma y otras afecciones respiratorias, típicas del clima frío.
Asimismo, añadió: “Las precipitaciones también dejan su marca, y entonces las temporadas de lluvias se relacionan con una dilución de las aguas, y por tanto con una menor traza de ciertos compuestos”.
Otro hallazgo habla de un consumo local característico: “El caso del paracetamol es llamativo: los residuos de ese medicamento aquí son altísimos, en comparación con los niveles internacionales”, advirtió Pedro CArriquiriborde, investigador del Conicet en el CIM.
El relevamiento también señaló particularidades en cuanto a las drogas relacionadas con trastornos de salud mental.
En este sentido, se detectó la baja presencia de algunos compuestos que son muy utilizados en el hemisferio norte, y viceversa. “Consideramos que esto responde a singularidades regionales según las cuales en cada lugar varían los psicofármacos de preferencia”, sostuvo uno de los autores del informe.
