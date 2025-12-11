Un barrio de La Plata en alerta tras la aparición de un alacrán

Recomendaciones para la final: el dispositivo de seguridad para la hinchada de Estudiantes
Si bien el centro de La Plata es el lugar habitual de donde emergen los reclamos por la aparición de alacranes, cuyos avistamientos se hicieron moneda corriente en los últimos años durante los períodos de calor, en los barrios de la Periferia comenzó a reportarse cada vez más la presencia de estos arácnidos.
En esta ocasión las preocupaciones llegan desde 516 y 148 del barrio de La Granja, más precisamente de una casa en donde se mostraron sorprendidos por la presencia del alacrán.
La familia que lo detectó, compartió una foto en el grupo de WhatsApp a fin de alertar a los vecinos "para que estén atentos" y se pueda evitar cualquier inconveniente que puedan ocasionar.
Al parecer, conforme los especialista, esta vez se trata del alacrán Bothriurus bonaerensis, una de las dos especies que pueden encontrarse en la Región. Se trata de un escorpión mediano, robusto y oscuro cuyas picaduras pueden provocar reacciones aunque no revisten peligro para la salud humana.
Alda González, investigadora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE – UNLP – CONICET), afirmó que “la mayoría de las especies de escorpiones viven en lugares apartados del hombre, escondidas, y son nocturnas; esto las transforman en un grupo poco observado por la mayoría de la gente, pero lamentablemente las especies que tienen interés sanitario suelen vivir en ambientes urbanos, lo que las hace más peligrosas, porque el encuentro persona-escorpión aumenta notablemente”.
Si bien todos los escorpiones tienen veneno, la mayoría no son peligrosos para el ser humano. En Argentina hay solo un género (Tityus) de importancia sanitaria y dentro de éste, solo dos especies son responsables de accidentes graves a través de su picadura. Es decir que sólo el 4% de las especies de escorpiones de nuestro país se las podría considerar peligrosas.
En la ciudad está presente la especie Tityus trivittatus, la cual se caracteriza por su color claro amarillento, pinzas largas, con uñas largas y delgadas y una apófisis subaculear. Esta apófisis se encuentra en el último segmento de la cola y es una segunda punta que tiene el segmento, la cual se encuentra anterior a la punta con la que inyecta el veneno el escorpión.
Otra de las características es que esta especie puede ser partenogenética, o sea que las hembras pueden tener crías sin participación del macho y toda su descendencia van a ser hembras. O sea que con un solo ejemplar, se puede tener una colonización en un lugar adecuado.
González, además explicó que en la zona rural y rural-urbana se encuentra presente Bothriurus bonaerensis, un escorpión mediano, robusto y oscuro. Estos ejemplares suelen encontrarse en zonas de quintas y su picadura, aunque extremadamente rara, no tiene consecuencias graves para el ser humano.
El grupo de aracnología del CEPAVE hace un seguimiento desde el 2005 de los escorpiones hallados, que la gente acerca al laboratorio para su identificación y de los hallados en las salidas de prospecciones.
En este sentido la investigadora explicó que “se observó un importante incremento en el número de consultas a partir de 2013, año de la inundación de La Plata, y conjuntamente se observó que T. trivitatus está colonizando nuevas áreas en la ciudad, con hallazgos repetidos en zonas nuevas que se van sumando a las ya confirmadas.
El estudio pormenorizado de las variables que hayan podido influir en la distribución y dispersión de estos ejemplares, abarca desde la detección de focos de acumulación de basura, que les provee insectos como alimento, tipos de árboles con cortezas y oquedades que les brindan refugios; hasta la investigación del estado de las cañerías, desagües y pluviales como así también el grado de aumento de la construcción en zonas aledañas que pudiera haber alterado los refugios naturales de estos arácnidos.
Recomendaciones del CEPAVE
No dejar ropa, objetos personales y otros elementos en el piso (esta es una medida que nos protege de arañas peligrosas también)
Revisar y sacudir prendas de vestir y calzados.
Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebé o niño.
Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes.
Evitar caminar descalzo o con zapatos abiertos en zonas donde se conozca la presencia de alacranes.
Hacer todo tipo de acciones de remoción de escombros o movimientos de material de depósito con guantes gruesos y calzado cerrado adecuado.
Utilizar rejillas sanitarias en desagües de ambientes y sanitarios
Controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras
Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en puertas y ventanas
Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos
Controlar cámaras subterráneas, cañerías, sótanos, huecos de ascensor y oquedades de las paredes
Realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores
Efectuar control de la basura para reducir la cantidad de artrópodos (arañas y cucarachas) que sirven de alimento a escorpiones-
Evitar acumulación de materiales de construcción, escombros, leña, hojarasca porque suelen ser lugares donde se mantienen, conservan y dispersan.
Evitar juntarlos con las manos.
Los alacranes pueden encontrarse en áreas rurales (debajo de cortezas de árboles, piedras, ladrillos) o urbanas (sótanos, túneles, depósitos, cámaras subterráneas).
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
