Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires, agotó las entradas de tres shows en 45 minutos y agregó nueva fecha: cómo sacar los tickets

¡Arrasa! Rosalía en Buenos Aires: agotó las entradas de tres shows en 15 minutos y agregó nueva fecha
Este jueves 11 de diciembre se liberó la venta de tickets para el LUX Tour 2026 de la artista española
Escuchar esta nota
La espera terminó: Rosalía confirmó su regreso a Buenos Aires y se presentará en el Movistar Arena. La noticia desató una revolución entre sus fanáticos argentinos. La artista española, una de las figuras más influyentes de la música global, agotó hoy en sólo 45 minutos tres conciertos como parte de su esperadísima gira internacional LUX Tour 2026.
A las fechas del 1°, 2 y 4 de agosto de 2026, con una producción que promete ser la más ambiciosa de su carrera, se agregó una cuarta función para el 6 de agosto.
.El anuncio llegó a través de sus redes sociales y bastó apenas un minuto para que el nombre de Rosalía se convirtiera en tendencia. La nueva etapa artística de la cantante, marcada por una estética renovada y un sonido más experimental, generó enorme expectativa en la previa del tour que recorrerá Europa, Estados Unidos y América Latina antes de aterrizar en Buenos Aires.
LUX Tour 2026 se presenta como un espectáculo totalmente rediseñado: visuales inmersivos, arreglos instrumentales inéditos y un concepto escénico que combina danza, performance y tecnología de punta. Desde su última visita, Rosalía transformó su impronta artística y ahora busca ofrecer una experiencia más sensorial que nunca.
La producción promete sorprender incluso a quienes ya la vieron en vivo, con un despliegue técnico que incluirá pantallas de alta definición, escenografías dinámicas y un cuerpo de bailarines que acompañará cada una de las nuevas canciones del álbum LUX.
Los tickets se convirtieron en uno de los bienes más codiciados del año. Ayer fue la preventa exclusiva, únicamente para clientes de una entidad bancaria específica.
La venta general comenzó este jueves 11 de diciembre a las 10:00, a través de la página oficial del Movistar Arena. Pero se agotaron las entradas para los dos primeros shows en sólo 15 minutos, como se informó.
Como suele ocurrir en conciertos de esta magnitud, se esperaba una demanda muy alta desde los primeros minutos. Para aumentar las chances de conseguir entradas, los especialistas recomiendaban tener la cuenta creada con anticipación, ingresar unos minutos antes del inicio de la venta y contar con los datos de pago listos.
También se sugería evitar sitios no oficiales para prevenir estafas, sobre todo en un contexto donde la reventa informal se dispara con artistas de primera línea.
Lo cierto es que se agregó un nuevo show para el 4 de agosto.
Estos son los precios oficiales por ubicación, con recargo de servicio aparte según ticketera:
- Campo delantero A $290.000
- Campo delantero B $290.000
- Campo trasero / campo parado $160.000
- Platea baja entre $205.000 y $230.000
- Platea alta entre $95.000 y $115.000
El regreso de la artista al país no es casual. Durante los últimos años, Rosalía consolidó un vínculo especial con el público argentino, que se reflejó tanto en sus visitas presenciales como en su interacción constante en redes con fans locales.
Su última estadía en Buenos Aires incluyó apariciones en medios, encuentros con artistas emergentes y comentarios elogiosos sobre la escena musical nacional. Esa conexión dejó las puertas abiertas para una vuelta que ahora se materializa en una doble fecha que promete convertirse en uno de los eventos musicales del 2026.
Aún sin que se haya iniciado la venta oficial, los grupos de fans organizan sorteos, intercambian datos y comparten tutoriales para enfrentar “la batalla” virtual del próximo 11 de diciembre. En TikTok y Twitter, los videos relacionados al anuncio ya superan miles de interacciones, y todo indica que la fiebre por Rosalía recién empieza.
